Agresorului Simonei Trașcă imploră să fie iertat și spune că încearcă să-și repare greșelile

14 iul, 2021

Agresorul blondinei imploră să fie iertat de vedetă

In articol:

Bărbatul ce a agresat-o și a amenințat-o pe frumoasa vedetă a mărturisit faptul că regretă toate cele întâmplate și nu dorește să primească ordin de protecție din partea vedetei.

George a declarat că dorește să facă pace cu ea. Chiar dacă acesta este îndrăgostit și o iubește la cote maxime, atât de mult încât nu poate sta fără ea, el susține faptul că va înceta să o mai caute, să îi mai vorbească sau să se mai intereseze de ea.

”Îmi pare pentru ce s-a întâmplat ieri și că a ajuns situația în halul acesta, efectiv a ieșit de sub control, nu mă așteptam, îi transmis Simonei să renunțe la ordinul de protecție că nu e cazul de așa ceva, deoarece ne vom mai întâlni în București că eu sunt de azi în București stabilit definitiv, nu vreau să avem probleme, mai ies și eu cu o fată, o prietenă, ce fac în momentul de față dacă îmi dă ordin de restricție”, a spus agresorul Simonei Trașcă.

Simona Trasca si George, agresorul vedetei[Sursa foto: Facebook]

George vrea să rămână prieten cu Simona Trașcă

Agresorul Simonei Trașcă insistă pe faptul că vrea să facă pace, să rămână prieten cu vedeta și că nu și-a dorit niciodată să ajungă într-o situație ca aceasta.

Bărbatul mărturisește că nu și-ar fi dorit ca lucrurile să degenereze în așa fel.

El a încercat mereu să-și arate dragostea față de blondină și cât de atașat este de ea, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar problemele l-au făcut să o ia razna fără să își dea seama.

"Nu o s-o mai urmăresc pe Simona Trașcă, dar ne mai întâlnim întâmplător.

Chiar mă tem pentru că nu e ok dacă îmi face ordin de protecție. Nu îmi doream să ajungem în situația asta, eu am iubit-o, aș fi dat totul pentru ea, eu am vrut să îi demonstrez că sunt un bărbat adevărat. O să încerc să-mi repar greșelile.”, a mai spus bărbatul.

Totodată, el a ținut să precizeze că nu va putea renunța la Simona Trașcă atât de ușor, însă speră să se înțeleagă cu ea în viitorul apropiat.

”Clar nu o să renunț la Simona așa cu una, cu două. Doar cei slabi renunță. Am luptat ani de zile pentru ea. E totul pentru mine. Și acum mă doar sufletul, dar o să o las mai moale”, a declarat el.