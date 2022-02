"Ai grijă!" Bursucu a scos-o din sărite pe Andreea Raicu, în direct! Vedeta l-a pus imediat la punct: "Eu decid asta, nu tu!"

In articol:

Andreea Raicu a fost recent invitată în cadrul emisunii "Teo Show", acolo unde a vorbit despre vacanța pe care a avut-o în Thailanda. La un moment dat, însă, vedeta s-a simțit nevoită să-l "pună la punct" pe Bursucu, din cauza unei întrebări pe care prezentatorul i-a adresat-o în direct.

Andreea Raicu, replică acidă la adresa lui Bursucu

Andreea Raicu a dezvăluit că s-a bucurat din plin de vacanța în Thailanda, mai ales că în ultimul timp a renunțat aproape complet la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vedeta a povestit că a început să practice tot mai des acest obicei când merge în concediu, pentru a reduce orele petrecute pe rețelele de socializare: "După două săptămâni în Maldive, două zile nu am vrut să deschid Instagramul, doar WhatsApp. Am momente când intru în dependenţă şi atunci renunţ. Am oprit şi notificările tocmai din cauza asta.", a mărturisit Andreea Raicu, la "Teo Show".

Curios din fire, Bursucu a încercat să afle cu cine a fost plecată vedeta în Maldive, însă acest lucru nu i-a picat deloc bine șatenei. Ea a avut o reacție acidă la adresa prezentatorului TV și a încercat să-l pună imediat la punct:

"Bursucu: Cu cine ai fost în Maldive?

Andreea Raicu: De ce nu zici aşa?! Am fost cu nişte prieteni, am avut două camere închiriate! Vezi că te transformi într-un personaj care mă întreabă de fiecare dată acelaşi lucru. Intri în spaţiul meu personal, ai grijă!

Bursucu: Ai suficient loc!

Andreea Raicu: Eu decid asta, nu tu! În plus, nici măcar nu vorbeam despre Maldive, ci despre Thailanda. Am pretenţia să mă asculţi, ţi-am spus acum 2 minute.

Bursucu: Eu am rămas blocat cu Maldive, ce vrei?!", a fost discuția celor doi.

Andreea Raicu: "Când stă iubitul cu mine în pat, nu stă cu telefonul!"

Când vine vorba de relații, Andreea Raicu a dezvăluit că are anumite cerințe din partea partenerului ei de viață. Vedeta a mărturisit că nu concepe ca iubitul ei să stea pe telefon, atunci când își petrec timpul împreună: "Când iau pauză de la tehnologie am la mine un singur telefon cu o cartelă. Numărul îl ştiu doar două persoane, nu am nici măcar Instagram instalat. În vacanţă, am învăţat să mă bucur de lucrurile din jurul meu, de oamenii din jurul meu, nu mai stau cu ochii în telefon.

Am devenit atât de intolerantă cu chestia asta, încât dacă vorbesc cu cineva şi persoana respectivă pune mâna pe telefon, mă opresc din vorbit. Când stă iubitul cu mine în pat, nu stă cu telefonul. Nu e nevoie să îl cert, nu există aşa ceva! Petrecem timpul împreună, nu pe telefon.", a mai spus Andreea Raicu, la "Teo Show".