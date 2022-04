"Ai grijă ce spui!" Cătălin Măruță, luat prin surprindere de Iulia Vântur! A mărturisit de ce nu se întoarce în India, la Salman Khan

In articol:

Iulia Vântur nu a putut sta departe de familie de sărbători. Frumoasa blondină a mărturisit recent, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, că a venit în România pentru a-și petrece Paștele la Iași, împreună cu părinții ei, însă nu va mai rămâne pentru mult timp în țara natală.

Fosta prezentatoare TV a făcut o declarație neașteptată, căci a dezvăluit că se va întoarce în Statele Unite, și nu în India, acolo unde locuiește de câțiva ani.

Iulia Vântur, Paște în sânul familiei

Iulia Vântur a acceptat provocarea de a intra în direct prin Skype, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Vedeta a povestit că a vrut să le facă o surpriza părinților, așa că a hotărât să vină câteva zile în România și să petreacă Paștele în țara natală. Când a simțit, însă, că urmează să fie întrebată despre Salman Khan, fosta prezentatoare TV a ocolit subtil subiectul și l-a avertizat pe Măruță să aibă grijă ce spune în direct:

Iulia Vântur [Sursa foto: Captură TV]

"Iulia Vântur: Am venit de Paște acasă. M-am chinuit trei zile să vin acasă, în Iași. Sunt cu părinții. Sper că ați avut toți un Paște minunat alături de cei dragi vouă.

Măruță: Îi salut și eu pe părinții tăi, ced că sunt cei mai fericiți pentru că a venit fata acasă.

Iulia Vântur: Da, normal. Mama mi-a transmis că te urmărește în fiecare zi. Să ai grijă ce spui.

Măruță: Se uită acum și nu mai pot să zic.", a fost o parte din discuția celor doi.

Iulia Vântur și Cătălin Măruță [Sursa foto: Captură TV]

Motivul pentru care Iulia Vântur nu se mai întoarce momentan în India

Iulia Vântur i-a luat prin surprindere pe cei de acasă, după ce a anunțat că urmează să meargă în Statele Unite și nu în India, în urma vizitei făcute în România. Artista a declarat că în ultima perioadă a avut tot mai multe concerte în America și încă mai are contracte de onorat:

"Iulia Vântur: Stau câteva zile și după aceea mă întorc în State. Am venit din Statele Unite, am avut multe concerte în orașe importante. A fost superb. Am cântat pe unele scene unde au cântat nume legendare, cum ar fi Frank Sinatra, Beyonce și a fost un moment de care am fost foarte mândră. Acum și mai frumos, că sunt acasă de Paște.

Măruță: Mă bucur mult de tot că ești acasă. Familia din India e bine?

Iulia Vântur: Da, totul bine acolo. Măruță: Să le transmiți salutări, Iulia.", a continuat discuția dintre Cătălin Măruță și Iulia Vântur.