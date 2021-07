Ai grijă de părul tău cu produse de calitate - ofertele Pentru Corpul Tău sunt aici! 19:14, iul 9, 2021

Bine și relaxant este vara când mergi în concediu și te bucuri de temperaturi blânde în timp ce stai la plajă și în piscină. Însă soarele plăcut are și un efect mai puțin sănătos. În timp ce toată lumea bate moneda pe subiectul pielii atinse de soare și că avem nevoie de protecție, uităm destul de ușor că și părul are nevoie de îngrijire aparte.

Vara cu soarele său arzător poate foarte bine să afecteze firul de păr.

Acum mai mult și mai des ca niciodată părul este mai deshidratat, mai decolorat și asta din cauza temperaturilor de vară și a obiceiurilor specifice de vară- stat la plajă, în piscină, în apă clorinată.

Cum îngrijim părul vara

În mod ideal îl vei feri de razele soarelui. Să porți pălării sau orice tip de protecție pentru cap înseamnă însă o obligație care nu prea îți place. Te încălzești și acesta este în mod clar un dezavantaj major. Vei avea nevoie de câteva produse pentru ingrijirea parului care să îți mențină sănătatea podoabei capilare și care să prevină deshidratarea.

Pentru sezonul care îți cam da bătăi de cap, optează pentru cumpărăturile făcute de la Pentrucorpultau.ro. Este simplu, rapid și eficient și în același loc vei găsi produse de la branduri diverse.

Pentru îngrijirea de sezon a părului nu uita de uleiul de argan. Are o acțiune complexă și în plus acționează împotriva uneia dintre cele mai mari probleme pe care le poți avea vara- părul tern și extrem de uscat. Uleiul de argan hidratează și nu încarcă firul de păr, are și efect antistatic și lasă părul fin și strălucitor.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Să nu uităm de expunerea la soare. Așa cum vei avea grijă de piele, prin aplicarea cremelor de protecție solară cu factor de protecție, același lucru ți-l vei propune și pentru păr. În selecțiile de produse de la Pentru Corpul Tău vei găsi și uleiuri cu factor de protecție, produse special gândite pentru protecția părului. Se aplică pur și simplu și te ajută să previi problemele legate de părul ars și afectat de razele intense ale soarelui.

Părul tău, cartea ta de vizită

Nu degeaba se spunea în trecut despre păr că este armă a seducției și a căpătat astfel titulatura de podoabă capilară. Părul bine îngrijit și strălucitor, semn că este sănătos, atrage toate privirile, inevitabil. Este firesc să te simți stânjenită de aspectul părului.

Când ești la plajă, nu porți makeup și nu prea poți apela la alte artificii care să distragă atenția de la aspectul părului îți dai seama cât de important este să îl îngrijești. Acesta te reprezintă, este cartea ta de vizită.

Alege produsele potrivite ție și nevoilor părului tău de la pentrucorpultau.ro. Ai prețuri accesibile și o gamă variată de opțiuni. În principal acestea sunt de la branduri precum Pielor sau Kallos. Ofertele curente sunt în pagina oficială.

Contact:

0735.532-802

[email protected]