"Ai grijă să nu le spele creierii" Alina Sorescu a primit avertismente, după ce Alexandru Ciucu a mers să-și ia fetițele acasă. Artista nu este de acord cu decizia instanței privind custodia

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au format pentru foarte mult timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste din care au rezultat două fetițe superbe, cu care aceștia se mândresc: Carolina și Raisa.

Alina Sorescu, avertizată de către fani cu privire la fiicele ei

Însă cum ce e frumos nu tot timpul durează pentru totdeauna, inevitabilul s-a produs și cei doi au divorțat. În urma procesului cu privire la custodia celor două fetițe, magistrații au luat hotărârea de a le acorda ambilor părinți dreptul de a petrece timp alături de cele mici.

La scurt timp după ce judecătorii au decis să le acorde custodie comună celor doi foști soți, Alex Ciucu și-a luat fetițele de acasă pentru a petrece ceva timp cu acestea. Despărțirea dintre Alina Sorescu și micuțele ei a fost una de-a dreptul sfâșietoare și s-a lăsat cu lacrimi. Recent, artista a postat o fotografie pe rețelele de socializare, iar fanii ei nu au ratat ocazia să îi arate vedetei că îi sunt alături în astfel de momente. O internaută i-a transmis prezentatoarei TV că are parte de sprijinul tuturor mămicilor:

„Hai Ali, că noi, mămicile, suntem de partea ta și așteptăm să pui întâmpinare la hotărârea judecătorilor, pentru că nu e normal ce au decis ei. O săptămână la el, o săptămână la tine. Copii fiind fetițe au nevoie de mămica lor, pentru că altfel vor fi foarte confuze. Ai grijă atunci când sunt la el, să nu le spele creierii, să te trezești că vor spune: 'Nu mai vrem la tine', că de la el mă aștept la orice.”, este mesajul transmis de către femeie.

Alina Sorescu nu este de acord cu decizia custodiei comune oferită de instanță

Prezentatoarea TV a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare în care le mărturisea celor care o urmăresc că va lupta pentru ca fetele să stea cu ea, așa cum a fost și până acum. Motivul invocat de Alina Sorescu a fost impactul emoțional pe care l-ar putea avea această decizie asupra micuțelor, deoarece nu le va fi deloc ușor să fie plimbate tot timpul de la un părinte la altul.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființa mea să rămân demnă în demersul meu de a avea și eu si fetele o viață liniștită. Soluția pronunțată astăzi de instantă este ca fetițele să stea o săptămână la mama și o săptămână la tată. Voi lupta de aceasta dată eu până la capăt și voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut. Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea fața de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta până la 18 ani, pentru că acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care și-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însa să ne gândim că sunt fetițe de 9 si 6 ani, că au nevoie de stabilitate și păstrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar. Sper ca judecătorii să înțeleagă ca acest program nu este bun pentru orice copil și în orice condiții. Declarația avocatei mele Nicoleta Popescu este următoarea: «Soluția nu are o bază legală, nu ia în considerare drepturile și interesele minorelor și ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetițelor și este total nepractică, fiind de natură a perpetua și accentua situația tensionată dintre părți, ceea ce în mod evident este contrar intereselor minorelor».”, a scris Alina Sorescu în mediul online.

Alina Sorescu și fetițele lor [Sursa foto: Instagram]