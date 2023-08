„Ai început cu măgăriile” Jador, acuzat că își minte fanii pentru faimă și vizualizări! Artistul a preluat strategia de marketing de la Bogdan de la Ploiești?

In articol:

Jador este acuzat de fani că ar face o strategie în mediul online doar pentru vizualizări și faimă, după ce în ultimele zile a promovat masiv una dintre piesele sale, încă nelansată, despre care a mărturisit că a fost ștearsă de pe YouTube chiar de către cel pentru care era făcută piesa, de teamă ca oamenii să îi cunoască adevărata față.

Artistul s-a arătat pe rețelele de socializare foarte supărat și cu moralul la pământ din cauza nedreptății care i s-ar fi făcut, însă se pare că unii dintre internauți nu sunt dispuși să ia în considerare mărturisirile lui Jador despre prietenul său transformat în dușman.

Totul a început când Jador a compus o piesă special pentru un fost prieten, care ar fi un artist cunoscut de la noi din țară, care i-a furt bani în repetate rânduri. Acesta nu ar fi fost de acord ca melodia să apară pe YouTube, așa că a decis să o dea jos, aducându-i artistului pierderi materiale. Enervat și supărat din cauza acestei situații, Jador a făcut tot posibilul ca piesa să reapară pe YouTube, lucru care se va întâmpla cât de curând, îndemnându-și fanii să urmărească fără ezitare piesa pentru a vedea despre cine este vorba. Până atunci, însă, în mediul online artistul este acuzat mai mulți internauți că la mijloc nu ar fi decât o strategie de promovare, mințindu-și fanii cu o poveste falsă pentru a crea agitație în mod nejustificat.

Jador, acuzat că își minte fanii

Internauții sunt de părere că Jador a preluat strategia de promovare pe care și alți maneliști de la noi din țară a abordat-o la un moment dat, cum ar fi Bogdan de la Ploiești. În ultimele zile, artistul a făcut mai multe live-uri pe Instagram, acolo unde a vorbit despre noua sa piesă care ar fi fost ștearsă, în care a menționat chiar că a primit amenințări din partea „acuzatului” legate de anumite fapte pe care le-ar fi făcut și pe care nu le-ar mai ști nimeni.

De aici și până la o întreagă contradicție în mediul online nu a fost decât un pas!

„Bă, tu ne crezi prosti pe toți, nu o mai ai pe aia de la „Puterea Dragostei” să-ți promoveze melodiile și ai început cu măgăriile. Nu mă interesează, dar ți-am scris asta doar ca să vezi că mai sunt și băieți deștepți”, „Asta a fost o vrăjeală ieftină”, „Nu e nimic. Vrăjeala pentru vizualizări”, „Cât de fals ești, ce caracter ai. Ai atâția fani și îi minți cu nerușinare că nu o să mai cânți, că ești grav bolnav.

Ce fac banii și vizualizările din voi …”, „Oameni, e pentru vizualizări, eu știu prima dată că Nicolas Sax a cântat în genul ăsta, dar dacă ar fi cum zice el, ar fi Bogdan Mocanu, DeSanto, Hamude și alții din cercul lui, dar dacă ar fi doar pentru vizualizări... rușine dacă este adevărat ce zice, ia-ți un avocat, dacă ai probleme de sănătate, ocupă-te și fă-ți viață personală. E păcat de fanii tăi care chiar te iubesc, ar fi păcat să-i dezamăgești”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Jador, amenințat de fostul prieten care i-a înșelat încrederea

În timpul live-urilor pe care le-a creat în ultimele zile, Jador a menționat că a primit inclusiv amenințări din partea celui care i-a făcut numai rele. Artistul susține că, pe lângă faptul că i-a dat jos piesa de pe YouTube, l-ar fi jefuit de bani, haine și l-ar fi trădat.

„Am intrat pe live ca să vorbim niște probleme fundamentale vieții, mai exact despre ăștia care mă amenință pe mine, care știu niște chestii despre mine și e urât. Sunt supărat. O să aflați din piesă despre cine este vorba, o să fac eu cumva și o să lansez piesa asta. Înregistrați ecranul, puneți pe TikTok, peste tot, ca să știe cum stă treaba. Dacă mă mai ameninți o singură dată, în glumă sau în neglumă, mă supăr eu și eu nu m-am supărat niciodată pe nimeni.

Piesa o lansez pe 2, miercuri. Cine să se bată cu mine, ești nebun, nu vezi ce piept are țiganu? E greu, nu are cine să se bată cu mine, că eu sunt un om normal care cântă. Ia uite, brațe ciocane, e greu, să mor. Cine să mă bată? Am intrat să vă spun asta și să-l anunț, să știe toată lumea, anunța-ți-l, e greu, de altceva. Nu i-am dat eu banii? Ce bani să-o dau? I-am dat la bani... mulți, mi-a luat bani mulți. O să vedeți, dacă ascultați muzica mea sunteți deștepți. O să vă dați seama lejer despre cine este vorba, lejer, o asculți până la sfârșit și îți vei da seama lejer despre cine este vorba. I-ați scris aici numele în comentarii unii dintre voi, despre el este vorba.

Oricum, fac eu cumva, vorbesc la YouTube, rezolv, chiar am pus să rezolve să vorbească la YouTube astăzi și să o pună. O să vedeți cum a stat treaba între noi doi. Ies că sunt supărat și care că vorbesc numai prostii și numai aiureli.”, a spus Jador în cadrul live-ului.

