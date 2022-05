Ai nevoie de bani urgent? TEZAUR amanet online oferă soluții simple și rapide în toată România

In articol:

În condițiile în care prețurile cresc destul de mult pe lună, tot mai mulți români se îndreaptă către amanetarea obiectelor de valoare, din aur, pentru a-și suplimenta numerarul.

TEZAUR acordă împrumuturi instant în numerar, în funcție de valoarea de piață a obiectelor din aur, lăsate garanție.

TEZAUR Investment Group face parte din Grupul TEZAUR, care a devenit cel mai mare grup de servicii financiare nebancare din București. Tezaur se laudă cu o experiență de peste 20 ani în domeniu și cu cele 49 de agenții de amanet de valoare în capitală, toate realizate în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și securitate.

TEZAUR amanet de acasă – O opțiune bună pe termen scurt

Serviciul Amanet de acasă este într-adevăr una dintre cele mai bune opțiuni în condițiile economice actuale, de a obține bani pe termen scurt. Poți apela oricând la acest serviciu, chiar din confortul casei.

Oamenii care au amanetat bunuri din aur aici, au fost mulțumiți, pentru că Tezaur are cel mai bun comision de pe piață. Ei au făcut comparație cu alte companii de amanet din țară și au observat că pot obține banii prompt și pot face și economie. Prin urmare, dacă alegi Amanet de Acasă nu mai trebuie să pierzi timp, să te deplasezi la agenție și vei obține banii necesari mult mai rapid, fără întârziere.

La Tezaur ai și posibilitatea de a amaneta oricând dorești, de acasă și de a estima online suma împrumutului pe care îl vei obține.

Tezaur are o experiență vastă în acest domeniu și oferă cele mai mari beneficii de pe piață. Prin Amanet de Acasă ai și alte avantaje mari:

· Obții un împrumut rapid, lăsând garanție obiecte de valoare din aur, variate – cum ar fi monede, ceasuri, bijuterii din aur alb și galben, sau bijuterii cu diamante;

· Poți estima oricând suma împrumutului direct pe site, înainte de a te decide să închei un contract;

· Agenția îți oferă posibilitatea de a stabili ora și ziua, când să fie ridicate gratuit bunurile din aur, pentru a fi transportate printr-un serviciu de curierat, la sediul acesteia;

· Toate bunurile vor fi evaluate corect de specialiștii de la agenție și apoi depozitate la sediul acesteia, în condiții de siguranță;

· Poți restitui oricând împrumutul și poți vedea contractele pe care le-ai încheiat cu agenția în contul tău, creat pe site-ul Tezaur.

Ia un credit rapid la TEZAUR, cu o garanție din aur!

Prin această modalitate, poți obține un credit rapid, discret și eficient, atunci când ai nevoie de numerar. Tezaur oferă soluții de creditare avantajoase, prin Amanet în agenții.

Soluția este simplă: se oferă un credit rapid, în 5 minute, doar cu un act de identitate și cu o garanție din aur.

Tezaur are 49 de agenții de amanet de top în București, care se concentrează și pe vânzarea de bijuterii exclusiviste. Acest brand are un magazin online – www.tezaurshop.ro – cu o colecție de bijuterii unice din aur alb, galben și roz, de 14 K și 18 K și bijuterii cu diamante. Acestea se pot cumpăra și în rate, pe baza unui contract de tip amanet, cu o dobândă de numai 0,01% pe zi și plata unui avans de doar 20%.

Tezaur are și o importantă rețea de schimb valutar, unde poți vinde sau cumpăra euro și dolari, la cel mai bun curs actual. Agenția are și un sistem flexibil pentru clienții obișnuiți. Ea oferă posibilitatea de a negocia un curs preferențial, acesta depinde însă de suma de bani dorită, care va fi vândută sau cumpărată. Dacă te-ai săturat să cauți cel mai bun curs la bănci (la care comisioanele pentru schimb valutar au fost întotdeauna foarte mari), vino la agenția Tezaur pentru că are cursuri standard competitive.