"Ai prins aripi, rămâi îngerul nostru păzitor" Durere fără margini în familia lui Alex, tânărul mort în carambolul de pe E85. O clipă de neatenție l-a costat viața

Tragedie fără margini pentru o familie din Vadu Pașii! Alex Homoc, un tânăr de 21 de ani, și-a pierdut viața în carambolul care a avut loc ieri, 20 martie, pe E85. La volanul autoturismului se afla chiar el, iar pasager în aceeași mașină era și tatăl său.

În aceeași tragedie de pe Drumul European E85, din județul Buzău, au fost implicate și 2 TIR-uri, două autoturisme și o cisternă. De precizat este că, în urma accidentului rutier, alte 2 persoane au fost rănite.

Din nefericire, o clipă de neatenție l-a costat viața pe Alexandru! Drumul, cunoscut și ca unul dintre cele mai periculoase de la noi din țară, era învăluit de ceață, iar un taxi condus de un șofer de 62 de ani trebuia să vireze la stânga pe un drum secundar. Conducătorul auto, în vârstă de 21 de ani, nu a observat mașina de taxi, lovind-o astfel puternic din spate, așa că ambele autoturisme au ajuns pe contrasens și s-au lovit de o cisternă, ulterior, fiind implicate în accident alte 2 TIR-uri.

„A văzut târziu că face stânga, nu a mai avut timp, cică ar fi încercat să intre între mine și taxiul, nu a reușit, l-a lovit și de acolo a ricoșat într-un camion, care venea de pe contrasens, l-a învârtit și ne-a lovit pe amândoi. Viteza prea mare presupun, mai mult ca sigur a fost de vină, ceață, nu trebuia mers cu viteză foarte mare”, spune Mircea Lungu, șofer, scrie RTV.

Ajutoarele nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului

Imediat după impact, mai multe echipaje de poliție și pompieri au ajuns la fața locului. Alexandru și tatăl său au rămas blocați în mașină, iar salvatorii i-au descarcerat, transportându-i ulterior la spital, pentru îngrijiri medicale.

Din nefericire, însă, tânărul s-a stins din viață.

„Tânărul în vârstă de 21 de ani a fost transportat la unitatea medicală în stop cardio-respirator, a fost resuscitat, starea lui este critică, se fac eforturi mari pentru a fi salvat”, a declarat un purtător de cuvânt al SJU Buzău, imediat după impact.

Apropiații tânărului sunt în stare de șoc, iar familia este îngenuncheată de durere. Sora lui Alexandru, Miruna, a scris un mesaj sfâșietor, chiar pe pagina personală de Facebook.

„Poza nu trebuia sa fie alb-negru, trebuia sa fie viu colorata cum erai tu și sufletul. Iubitul meu frățior de ce trebuie sa trecem prin asta? De ce ai plecat si ne ai lăsat pe toți? Erai raza de lumina din viața noastră, erai sufletul nostru bun si frumos…te iubesc mult si regret din suflet ca nu am petrecut si mai mult timp cu tine, si poate uneori am fost enervanta... dar ce rost mai are acum, când ai prins aripi si stai deasupra noastră. Rămâi îngerul nostru păzitor, frumos si strălucitor. Toată lumea te iubește, scumpul nostru! Drum liniștit și lin către noua ta casa! Rămâi in inimile noastre veșnic!”, a scris sora lui Alex, pe pagina personală de Facebook.

Alexandru și sora lui, Miruna [Sursa foto: Facebook]