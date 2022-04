"Ai tărâță în loc de creier?" Ramona Olaru, scoasă din sărite! Femeia care a reușit să o enerveze la culme

In articol:

Ramona Olaru și-a ieșit din minți, după ce s-a confruntat cu o situație dificilă în trafic. Asistenta TV nu s-a mai putut controla, deranjată fiind de atitudinea unei șoferițe din București, care a început să o claxoneze insistent, pentru că nu i-a acordat prioritate.

Ramona Olaru: "Ai tărâță în loc de creier?"

Ramona Olaru a avut o ieșire nervoasă, după ce o șoferiță din București, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a șicanat-o în trafic pentru că nu i-a acordat prioritate. Asistenta TV a fost surprinsă să vadă reacția femeii, care a început să gesticuleze și să o claxoneze insistent, pentru a se da la o parte: "Am mai spus și susțin. Nu există ceva mai rău decât femeile la volan, nu toate, dar mare parte. Acum am întâlnit o doamnă, în jur de 50 de ani cred că are, și eram cu botul deja băgată, să fac la dreapta, într-un trafic infernal.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Dânsa venea de undeva din stânga spate și mă claxona într-o disperare și făcea „Nu vezi, nu vezi, nu vezi că vin??”. Eu văd că vii, dar dacă sunt deja băgată jumătate înseamnă că trebuie să mă lași în acest trafic și apoi mergi tu, și apoi următorul și tot așa, ca să fie un trafic organizat. Bre, ai 50 de ani, ce-ai pățit? Ai tărâță în loc de creier?! Unde am ajuns?!", a mărturisit Ramona Olaru, în mediul online.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru, planuri mărețe alături de Cătălin Cazacu

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt împreună de câteva luni, însă au anunțat că se gândesc deja la căsătorie. Cunoscutul motocliclist a declarat recent, într-un interviu pentru click.ro, că el și iubita lui își doresc să facă nunta cât mai repede cu putință: "Nunta mea vreau să fie cât mai repede, avem planuri, am spus și voi spune tot timpul, Ramona Olaru este femeia cu care eu îmi doresc să îmbătrânesc.

I-am spus și ei, așa că nu știm dacă vă fi nunta mâine sau poimâine, dar e un lucru pe care ni-l dorim. Sper să fie anul acesta.", a mărturisit Cătălin Cazacu.