Căsniciile Oanei Roman şi a lui Mihai Mitoşeru au ajuns la final. În urmă cu mai bine de doi ani, cuplurile Oana Roman-Marius Elisei şi Mihai Mitoşeru-Noemi Dragomir păreau mai fericite ca niciodată. Cei patru au fost fotografiaţi, în iulie 2017, la petrecerea organizată cu ocazia aniversării lui Mitoşeru, care a sărbătorit împlinirea a 42 de ani. Cheful a avut loc la o terasă cu piscină, iar momentul culminant a fost aducerea tortului.

Mitoşeru a ţinut să îl taie alături de soţia sa, Noemi, dar şi de Oana Roman şi Marius Elisei, bunii săi prieteni. Momentul când toţi au pus mâna pe acelaşi cuţit a fost imortalizat, dar se pare că le-a purtat ghinion celor patru protagonişti de la petrecere. De atunci, lucrurile au mers prost pentru ambele cupluri. La sfârşitul verii 2019, Mitoşeru şi Noemi au anunţat că se separă. (vezi cu cine ar fi fost înşelată Oana Roman de Marius Elisei)

Căsniciile Oanei Roman şi a lui Mihai Mitoşeru: "Lumea încearcă sa găsească un motiv real al despărțirii noastre"

“Toată lumea încearcă sa găsească un motiv real al despărțirii noastre. Asta facem și noi doi de trei luni! Din păcate nu am plecat cu alta, nu a fost ea cu altul, nu ne-am bătut, nu avem “mobila” de împărțit! La noi (după 13 ani!) a intervenit ce e cel mai rău: obișnuința! Și nu am știut sa facem ceva sa trecem peste!. Nu cred ca e bine sa trăim din inerție, nu avem copii care sa ne țină împreuna, meritam sa nu pierdem nici măcar o zi in care sa putem sa fim Fericiți! Împreuna sau separat! De data asta am hotărât amândoi sa încercam separat! Sper din toată inima mea ca Noemi sa fie și mai fericita de cât a fost in ultimii 13 ani si știu ca si ea îmi dorește la fel. Va mulțumesc tuturor pt faptul ca sunteți lângă noi”, a postat Mitoşeru. În octombrie 2019, el şi Noemi au divorţat la notar.

În decembrie 2019, Oana Roman a anunţat separarea de Marius Elisei. „A fost o zi în care am anunțat că eu și Marius ne-am separat, dar să știți că nu este sfârșitul lumii, nu moare nimeni. Este o decizie luată după foarte multă gândire, după foarte mult timp în care am pus în balanță totul și cred că este cea mai bună decizie, atât pentru el, cât și pentru mine. Cred că fiecare merităm să fim fericiți și mai ales cred că Iza merită să fie fericită. Și eu cred că o să putem și vreau să fim amândoi destul de responsabili încât să putem să creștem acest copil frumos și să avem o relație extrem de civilizată. Dar nu mai spuneți, vă rog: «Îmi pare rău», pentru că nu aveți de ce să vă pară rău. Eu sunt foarte asumată, știu ce am de făcut și este o decizie pe care am luat-o într-un mod extrem de asumat. Mulțumesc însă miilor de mesaje pe care le-am primit (…), chiar și cele critice. (…)”, a declarat Oana Roman într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories.