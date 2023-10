„Aici și acum se creează amintirile frumoase” Emily Burghelea și-a setat un obiectiv important, cu puțin timp înainte de ziua sa de naștere! Vedeta plănuiește să descopere cât mai multe locuri alături de familia ei

In articol:

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, a reușit să întoarcă toate privirile. De atunci și până în prezent a pus bazele unei cariere demne de invidiat atât în mediul online, cât și în televiziune.

Fără îndoială, este una dintre influencerițele de succes de la noi.

Mai mult decât atât, nu doar în plan profesional a reușit să bifeze reușită după reușită, ci și în plan personal. Blondina trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Andrei, iar cei doi au împreună un fiu și o fiică.

Cu puțin timp înainte să împlinească 25 de ani, vedeta și-a setat un obiectiv de care vrea să se țină cu orice preț. Mai precis, își dorește foarte mult ca în fiecare weekend să fugă într-o scurtă vacanță alături de familia sa minunată.

Emily Burghelea le-a mărturisit fanilor ce promisiune și-a făcut, chiar înainte de ziua sa

Emily Burghelea se numără printre cele mai iubite influencerițe din țara noastră. Are o comunitate extrem de unită în mediul online, motiv pentru care ține întotdeauna legătura cu fanii săi, indiferent că este vorba despre momente frumoase din viața sa sau mai puțin frumoase.

Recent, vedeta a postat mai multe imagini în care apare alături de minunata sa familie. Se pare că au petrecut câteva zile de neuitat la munte, în mijlocul naturii, tocmai de aceea a realizat că astfel de momente sunt de neprețuit. Emily Burghelea și-a setat un obiectiv pe care este convinsă că și-l va îndeplini. Mai precis, le-a mărturisit fanilor săi că își dorește foarte mult ca ultima sa lună la 24 de ani să fie presărată cu astfel de mici vacanțe, alături de partenerul său de viață și cei doi copii.

Mai mult decât atât, blondina a mai adăugat și faptul că vrea ca cei mici să descopere locuri noi, să învețe cât mai multe lucruri pentru ca mai târziu să aibă amintiri frumoase, de care să se bucure împreună. Influencerița mai spune și că astfel de plecări merită orice efort, atât timp cât fiul și fiica sa sunt fericiți. În finalul postării, i-a rugat pe urmăritorii săi din mediul online să le spună ce destinație ar trebui să aleagă pentru următoarea excursie.

„Ultima mea lună la 24 de ani vreau să fie plină de momente ca acestea, noi toți în mijlocul naturii, cu zâmbetul pe buze și inimile pline de bucurie!

Am început un challenge personal care ne provoacă în fiecare weekend! Ne-am promis că fiecare sfârșit de săptămână o să ne prindă departe de casă și până acum lucrurile merg chiar bine! Weekend-ul trecut am fost la mare, acum suntem la munte iar pentru săptămâna viitoare nu avem încă un plan dar ne vom face unul pentru că ne-am dat seama că în momente ca acestea, suntem cei mai fericiți!

Aici și acum se creează amintirile frumoase la care ne vom întoarce cu drag peste ani și ani, când cei mici vor fi mari, iar noi ne vom bucura că i-am crescut frumos, că le-am arătat lumea cât de mult am putut și am contribuit la dezvoltarea oamenilor minunați care vor fi!

Plecările astea sunt mai mult decât niște simple plecări… Sunt momente care vor consolida caracterele bebelușilor noștri si asta merită orice efort! Vreau să fie curajoși vreau să fie neînfricați vreau să știe să se descurce în orice circumstanță și pot învăța mai bine toate astea departe de casă, în scurte aventuri ca acestea!

Ultima lună la 24 de ani vreau să fie plină de năzbâtii, de peripetii, cu bune si cu rele, vreau să simțim că trăim la intensitate maximă ca pe viitor poate, scurtele plecări sa ne devină obicei! Are you with me?!



Hai să explorăm împrejurimile împreună! Ne ajutați să alegem destinația pentru săptămâna viitore?”, a scris Emily Burghelea pe rețelele sale de socializare.