Aida Parascan a pierdut sarcina. Câștigătoarea MasterChef, dezvăluiri cutremurătoare: "Am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea"

In articol:

A demonstrat că este o femeie extrem de puternică și că se poate ocupa și de cei mici, dar poate face și carieră. Însă, în urmă cu puțin timp, Aida Parascan a făcut un anunț dureros pe rețelele de socializare.

Aida Parascan a pierdut sarcina

Vedeta a făcut un anunț extrem de trist pe rețelele de socializare.

Însărcinată în cinci luni cu cel de-al patrulea copil, Aida a ajuns de urgență la spital și nu se gândea o secundă la ceea ce urma să se întâmple. Chiar dacă a avut o sarcină dificilă, și-a păstrat optimismul până la capăt.

Citeste si: Aida Parascan, în culmea fericirii! Câștigătoarea Masterchef este însărcinată a patra oară

Însă, în urmă cu puțin timp, a anunțat că a pierdut sarcina. A postat o fotografie pe contul său de Instagram, de pe patul de spital, dar și un mesaj extrem de dureros. Vedeta a făcut tot posibilul să își găsească puterea să transmită în cuvinte ceea ce simte cu adevărat în aceste momente cumplite.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Cu toate că este devastată de pierderea suferită, se gândește doar la momentul în care își va strânge micuții în brațe.

Mesajul dureros postat de Aida Parascan[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Aida Parascan, show pe canapea, cu decolteul la vedere! ”Şi pisicuţei mele îi place” VIDEO

”Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe, în ultima săptămână, însă, am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu, și la figurat. Inima "îngerașului" a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm”, a scris Aida Parascan.

Aida Parascan mai are trei copii, pe Gianina, care are 20 ani, Samuel, de 13 ani, și Emilia, în vârstă de 10 ani.