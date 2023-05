Aida Parascan, la un pas de tragedie, după ce a fost implicată într-un grav accident rutier! Centura de siguranță i-a salvat viața. În ce stare se află acum

In articol:

Aida Parascan, o fostă concurentă de la un cunoscut show culinar, a fost la un pas de tragedie, după ce a fost implicată într-un grav accident rutier. Vedeta, extrem de activă pe rețelele de socializare, a făcut o postare pe pagina personală de Facebook, legată de accidentul rutier.

Aceasta spune că datorită centurii de siguranță viața i-a fost salvată și, în cazul în care în momentul accidentului rutier nu ar fi purtat centura, cu siguranță totul s-ar fi transformat într-o tragedie, spune ea. De asemenea, Aida a postat și câteva imagini cu autoturismul ei, după impact, mașina fiind avariată serios, precizând în același timp că este bine și a scăpat doar cu câteva zgârieturi.

Citește și: Aida Parascan a pierdut sarcina, iar acum face acuzații grave la adresa medicului care i-a monitorizat sarcina: "Copilul a încetat să mai evolueze..."

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Femei înșelate cu peste 170.000 de euro de un bărbat cunoscut pe rețelele de dating, care se dădea drept om de afaceri- stirileprotv.ro

„Acum 2 ore aș fi putut să-mi pierd viata dacă nu aveam centura de siguranță! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru viață!

Și DA, ne vedem la Bacău, a fost salvată mare parte din munca mea, iar Duminică, deși cu câteva zgârieturi voi ține conferința! Atât timp cât sunt în viața voi lupta sa aduc Lumina pe Pământ!”, a fost mesajul pe care Aida Parascan l-a transmis pe rețelele de socializare.

Aida Parascan a pierdut o sarcină, în urmă cu 2 ani

Aida Parascan este mămica mândră a trei copii, însă în urmă cu 2 ani, vedeta anunța fericită că va deveni mămică pentru a patra oară. Din nefericire, atunci când era însărcinată în 5 luni, vedeta a făcut un anunț extrem de dureros, despre faptul că a pierdut sarcina.

Citește și: Aida Parascan, show pe canapea, cu decolteul la vedere! ”Şi pisicuţei mele îi place” VIDEO

„Au trecut cinci luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe. În ultima săptămână însă am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu și la figurat. Inima „îngerașului” a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm. Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care mă iubesc.”, mărturisea aceasta.