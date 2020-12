Ajunul Anului Nou și Anul Nou în lume! Tradiții și superstiții. Ce trebuie să faci pe 31 decembrie 2020, ca să ai succes în 2021

Ajunul Anului Nou este un prilej de bucurie pentru toți oamenii. Pe data de 31 decembrie, se trage linie pentru o analiză atentă a ceea ce s-a întâmplat în anul ce stă să treacă. Atunci este momentul oportun pentru a stabili noi obiective pentru următorul an. Iată ce obiceiuri ne pot ajuta să atingem toate țelurie la care ne-am gândit.

Ajunul Anului Nou. Tradiții și obiceiuri

Ziua de Ajun al Anului Nou este foarte importantă pentru toți românii, nu doar pentru că se fac pregătiri speciale pentru noaptea de Revelion, ci mai ales pentru că această zi oferă posibilitatea să ne asigurăm că următorul an va fi mult mai bun ca cel ce urmează să se încheie. Astfel, respectând câteva obiceiuri ne putem pregăti temeinic pentru un 2021 mai prosper .

Ajunul Anului Nou este pe data de 31 decembrie, ultima zi a anului din calendarul gregorian. Este o adevărată tradiție ca masa din ajunul anului nou să fie bogată, să fie pus pe masă tot ce e mai bun și mai gustos și pregătit cu mai mare atenție pentru ca anul următor să fie unul îmbelșugat și plin de succes.

De asemenea, Ajunul Anului Nou trebuie să vă prindă cu bani în buzunar dacă vreți să aveți parte de ei în anul ce urmează. Pentru și mai mult succes la bani, primul om care vă trece pragul casei după 31 decembrie 2020 trebuie să fie un bărbat. Conform traditiei, persoanele cu părul blond sau roșcat aduc ghinion în timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, dacă prima persoană care intră în casa este femeie, anul ce vine va fi plin de ghinion.

Pentru un an 2021 plin de iubire, asigura-te că porți ceva roșu de Revelion. Poate fi orice piesă vestimentară de culoare roșie, important e să o porți chiar în Ajunul Anului Nou. Sărutul de sub o crenguță de vâsc asigură cuplurile de încă un an plin de dragoste și înțelegere.

De asemenea, fetele nemăritate pun în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu apă, o ramură de măr și un ban. Dimineața, fetele își vor visa alesul cu care urmează să se căsătorească.

Ajunul Anului Nou. Superstiții. Ce îți aduce ghinion în următorul an

Sunt câteva lucruri pe care nu este bine să le faci în Ajun de Anul Nou, pentru că îți pot aduce ghinion în următorul an. Așadar, să nu dai cu mătura , pentru că vei alunga prosperitatea. De asemenea, nu trebuie să scoți nimic din casă, nici măcar gunoiul, deoarece odată cu el arunci şi norocul. Cei care arunca lucruri în Ajun vor avea casa goală tot anul. Nu spăla rufe și nu folosi foarfecele, pentru că îţi vei tăia norocul.

De asemenea, la miezul nopţii, deschide larg ferestrele şi uşile casei pentru a alunga ultimele rămăşiţe de ghinion şi energii negative din 2020, pentru a nu rămâne în casă şi în anul următor. Dacă vrei să ai noroc, îmbracă-te în haine noi. Superstitia spune că nu trebuie să ai niciun fel de datorie când începe noul an, altfel, vei fi dator tot anul. Mai mult, nu cheltui bani în Ajun de Anul Nou şi nici în prima zi din an, deoarece vei duce lipsă de bani tot anul.

Ajunul Anului Nou în funcție de regiune

Tradiții și superstiții deopotrivă există în toate zonele țării, însă pot fi foarte diferite. De pildă, în judeţul Mureş, în ajun, se fierb boabe de porumb pentru ca în anul viitor grânele să aibă bobul la fel de mare cât cel fiert.

În acest timp, în Moldova gospodinele pregătesc colaci, care simbolizează bogăţia şi rodul întregii munci de peste an dar şi al celui viitor. Pe de altă parte, tradiţia ţiganilor spune că de Anul Nou trebuie să fie pe masă mâncăruri care conţin fasole sau mazăre, pentru că astfel vor avea noroc la bani în anul viitor după numărul boabelor pregătite.

Supersiția spune că în noaptea de Ajun şi în prima zi a anului se pot influenţa magic evenimentele viitoare, prin ritualuri menite să aducă noroc. De asemenea, în noaptea dintre ani e bine să se mănânce bine şi să se bea vin roşu pentru ca mâncarea şi băutura să nu lipsească de pe masă tot anul.

În noaptea Anului Nou, în Ţara Chioarului, fetele ies în ogradă şi numără nouă stele. Dacă a noua stea este strălucitoare înseamnă că şi ursitul ei va fi frumos. La miezul nopţii, fetele iau de pe masa colacul ornamentat care se ţine pe masa de sărbători, îl pun deasupra capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie oarecare. Din partea de unde vine sunetul, din acea parte îşi va găsi ursitul.