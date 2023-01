Ajunul Bobotezei 2023. De ce se ține post aspru în această zi

In articol:

În Ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, credincioșii obișnuiesc să țină post negru, fără să mănânce sau să bea nimic. Află de ce este bine să ții post aspru înainte de Bobotează!

De ce se ține post negru în Ajunul Bobotezei 2023

Ajunul Bobotezei este prima zi de post negru din an, în care nu este bine să mănânci și să bei nimic. Ajunul de Bobotează 2023 este urmat de sărbătoarea Bobotezei, care aduce aminte de botezul lui Hristos în apele Iordanului.

În fiecare an, în Ajunul Bobotezei, credincioșii sunt sfătuiți să țină post negru pentru a fi pregătiți de a primi agheasma cum se cuvine. Totodată, creștinii care țin post negru în Ajun de Boboteazăse apropie și mai mult de Dumnezeu și ajung să înțeleagă pe deplin iubirea față de Iisus Hristos.

”Ziua de 5 ianuarie are o semnificaţie aparte căci este premergătoare unei mari minuni pe care Dumnezeu a făcut-o cu omul, după Naşterea Mântuitorului Hristos cu trupul. Este vorba de faptul că omul îşi va pune mâinile pe creştetul Domnului, a Creatorului său. Şi cum să nu postim într-o astfel de zi, pregătindu-ne pentru excepţionala întâlnire dintre Creator şi creatură! Mai postim şi pentru că în ajunul Bobotezei se oficiază slujba Aghiazmei Mari, cu care preoţii merg pe la casele credincioşilor şi le sfinţesc. După rânduială trebuie să gustăm din apa cea sfinţită, or acest lucru nu-l putem face decât în stare de post şi rugăciune, de ajunare. Acest post de o zi este rânduit de Biserică şi pentru a ne reculege duhovniceşte ca să înţelegem cât mai deplin iubirea lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, faţă de noi oamenii. Desigur, postul din ziua premergătoare Botezului Domnului, are o vechime foarte mare fiind păstrat din secolele IV-VI, când catehumenii se pregăteau să primească botezul. După ce erau botezaţi, puteau să participe pentru prima dată la Liturghia credincioşilor şi să se împărtăşească cu dumnezeieştile merinde.”, explică arhimandritul Mihail Daniliuc, potrivit adevarul.ro.

Ajunul Bobotezei 2023. De ce se ține post aspru în această zi [Sursa foto: MediaFax Foto]

Rugăciunea care se citește în Ajunul Bobotezei 2023

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră.

Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminată zi a Dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi și la vameși ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc' şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai'.

Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate si cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

surse: doxologia.ro adevarul.ro