Ajutor pentru încălzire 2022 - 2023. Termenul de depunere a cererilor s-a prelungit. Vezi tot ce trebuie să știi

Ajutor pentru încălzire 2022- 2023. Românii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire 2022- 2023 pot depune cererile și după data de 15 octombrie, zi percepută în trecut drept termen limită.

Românii pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire 2022- 2023 și după data de 15 octombrie

Românii vor putea depune cereri pentru ajutorul de încălzire 2022- 2023 și după data de 15 octombrie, zi percepută anterior drept termen limită. Astfel, conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire folosit, trebuie depusă o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat, scrie ziarulunirea.ro.

Totodată, aceste cereri și declarații pe propria răspundere se depun individual sau prin asociațiile de proprietari ori locatari, la primăria comunei, orașului sau municipiului în a cărei rază teritorială se află locuința. De regulă, depunerea are loc până la data de 15 octombrie a fiecărui an, însă în acest an se va putea și după 15 octombrie.

În condițiile în care consumatorii vulnerabili vor îndeplini condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se va face prin dispoziția primarului în felul următor:

- de la data depunerii, pentru cei care au dus documentele până în ziua de 20 a lunii respective

- începând cu luna următoare, pentru persoanele care au dus documentele după ziua de 20 a lunii respective

Excepție fac beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit în acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

De precizat este că, în cazul în care cererile sunt depuse după data de 20 a unei luni, ajutorul din partea autorităților se va acorda începând cu următoarea lună, iar valoarea acestuia va fi mai mică și nu va acoperi toată perioada sezonului rece (1 noiembrie- 31 martie 2023).

Cine poate beneficia de ajutor pentru încălzire 2022- 2023

Ajutorul de încălzire 2022- 2023 poate fi solicitat de familiile cu situații materiale precare. Mai exact, doritorii ajutorului de încălzire trebuie să aibă venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru. Totodată, în cazul persoanelor singure, acestea trebuie să aibă un câștig lunar de până în 2.053 de lei, pentru a se încadra în condițiile impuse de lege, amintește avocatnet.ro.

De asemenea, ajutorul de încălzire diferă în funcție de venitul pe care beneficiarii l-au trecut în declarația pe propria răspundere, după cum urmează:

în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 de lei pe membru de familie/ persoana singură;

în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 de lei;

în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 de lei;

în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 de lei;

în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 de lei;

în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 de lei;

în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;

în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;

în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;

în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură, scrie euronews.ro.

