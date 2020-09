Akebono este unul dintre cei mai controversați concurenți ai sezonului 3 Puterea Dragostei și a fost descalificat în urma unui conflict cu Marinescu. El era cunoscut drept o persoană mai impulsivă și de-a lungul șederii lui în casă a avut mai multe conflicte și declara că poate pleca acasă oricând. Cu toate acestea, când s-a văzut departe de casa din Istanbul l-au năpădit aminitirile și le-a transmis colegilor săi un mesaj foarte emoționant.

Akebono de la Puterea Dragostei, mesajul care i-a făcut să plângă pe concurenți

In articol:

A fost tristețe mare la plecarea lui Akebono și a lui Paul din casa Puterea Dragostei și la fel a fost și acum, când concurenții i-au auzit din nou vocea. George a adus în emsiune un mesaj foarte emoționant pe care l-a transmis Akebono.

„Mi-e dor de tine, de primul cuplu care a fost în casă. De primele lacrimi. De prima despărțire care a fost în casă. Pe cât de impulsiv sunt, am niște laturi foarte sensibile și laturile astea sensibile le țin în afara emisiunii. Eu am fost protectorul vostru, protectorul tău, protectorul băieților și poate o să am ocazia să-mi cer scuze doamnei Cristina! Vă țin pumnii și ție și fetelor. Experiența asta a fost foarte intensă. Am simțit în detaliu tot. Premiul vreau să-l aduceți cu toții. Indiferent cine ar ieși, să fie din brigata noastră. Eu sunt mândru de voi și o să vă votez pe fiecare în parte. Vă iubește Akebono extrem de mult”, este mesajul lui Akebono.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

„Mi-a dat în scris că îi este foarte dor de noi. A fost doar un mesaj vocal trimis mie. Așa a simțit el să facă. Mă bucur că ați ascultat ce a avut de transmis”, a completat George.

Akebono nu a uitat nici de Aya și i-a rugat pe băieții din casă să o protejeze, fiind nu doar iubita lui, ci și cea mai mică concurentă din casă, având doar 18 ani.

„Aveți grijă de Aya, George, Alex, Nicos, aveți grijă de Aya. Așa firavă cum e ea, chiar mi-e dragă. Îi simt lipsa. Indiferent de situație ea râdea”, a mai spus Akebono cu nostalgie în voce.

Aya a început să plângă la auzul vocii lui Akebono și a spus că iubitul ei i-a promis că o va vizita imediat cum va putea.

„Mi-e dor de el și mie”, a mai completat Aya.