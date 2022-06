"Al doilea test pe care îl fac!" Cristina Șișcanu, anunț neașteptat pe internet. Vestea cu care și-a surprins fanii

In articol:

Cristina Șișcanu se confruntă cu probleme de sănătate. Soția lui Mădălin Ionescu a povestit recent, pe pagina personală de Instagram, că de câteva zile se luptă cu o durere puternică în gât, care nu-i dă pace.

Vedeta s-a îngrijorat destul de tare, căci inițial a crezut că s-a infectat din nou cu COVID-19.

Cristina Șișcanu: "Mi-am făcut test, a ieșit negativ"

Cristina Șișcanu și-a îngrijorat fanii după ce a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu simptome specifice COVID-19. Soția lui Mădălin Ionescu a mărturisit că în ultimele zile nu s-a simțit prea bine, așa că a decis să se testeze pentru siguranța întregii familii. Din fericire, rezultatul a fost negativ: "Pe mine mă doare gâtul, mi-am făcut test, a ieșit negativ. Da, este al doilea test pe care îl fac, am mai făcut unul acum două zile și am făcut și acum pentru că persistă durerea asta în gât. Nu știu ce am.", a declarat Cristina Șișcanu, în mediul online.

Testul făcut de Cristina Șișcanu a ieșit negativ [Sursa foto: Instagram]

Este Cristina Șișcanu pregătită să devină din nou mamă?

Cristina Șișcanu a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă se gândește la posibilitatea de a deveni mamă din nou. Frumoasa vedetă a dezvăluit că ea și soțul ei au vorbit de multe ori despre asta, și chiar au decis la un moment să facă acest pas, însă pandemia le-a încurcat planurile: "Așa, totul este în armonie! Din afară pare frumos! Ce m-a surprins e că Petra, atunci când era mai micuță, îmi spunea tot timpul că vrea un bebeluș. De ceva timp însă, zice că nu mai vrea. Am citit că, între vârsta de 5 și 7 ani, nu e ok să mai faci încă un copil.

Atunci copilul devine foarte gelos. Când e mai mic nu realizează, dar la 5 ani realizează că el cumva trebuie să o împartă pe mami sau să-l împartă pe tati cu un bebeluș.(...) Da, eu mi-aș dori! La un moment dat, chiar eram porniți să mai facem, după aceea a venit pandemia, m-a speriat și chestia asta cu războiul. Na, toți avem niște frici, niște temeri.", a declarat Cristina Șișcanu, pentru click.ro.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]