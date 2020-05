In articol:

Ministrul Sanatatii crede ca al doilea val al epidemiei de coronavirus va lovi Romania in ultimele trei luni ale anului.

Nelu Tataru face un apel la romani si le cere rabdare.

, a declarat ministrul Nelu Tataru, potrivit Mediafax.

Al doilea val al epidemiei de coronavirus va lovi mai repede decat ne-am fi asteptat. Declaratiile ministrului Nelu Tataru

Ministrul Sanatatii a fost in vizita in mai multe spitale din judetele Iasi si Vaslui. Tataru este de parere ca in perioada octombrie-decembrie vom avea al doilea val al epidemiei de COVID-19 in Romania.

a precizat Nelu Tataru.

sursa foto: Mediafax Foto