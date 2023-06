Al Pacino nu crede că a lăsat-o însărcinată pe iubita sa de 29 de ani și a cerut un test de paternitate! Care a fost rezultatul?

In articol:

În urmă cu câteva zile a început să circule vestea că celebrul actor Al Pacino va deveni tată pentru a patra oară, la vârsta de 83 de ani. Informația i-a șocat pe toți admiratorii lui Al Pacino, mai ales pentru faptul că iubita acestuia, Noor Alfallah, are 29 de ani, fiind mai tânără decât el cu 54 de ani.

Se pare că nu doar admiratorii au fost șocați, ci și Al Pacino, care nu crede că pruncul din pântecele iubitei sale este al lui, așa că a cerut un test de paternitate

Potrivit apropiaților săi, din cauza unor probleme de sănătate, Al Pacino ar fi sigur că nu există posibilitatea să o lase însărcinată pe tânăra Noor, motiv pentru care a solicitat testul ADN. De asemenea, starul de cinema a aflat că va fi din nou tată abia după șase luni, timp în care Noor a ținut sarcina secretă, iar cei doi erau deja despărțiți de o perioadă, pentru că, spun apropiații lui Al Pacino, celebrul actor nu și-ar mai dori alți moștenitori, relatează TMZ.com .

Citește și: Deea Maxer, criticată dur pentru că ar petrece mai mult timp cu iubitul decât cu propriii copii! Ce au remarcat internauții la ea în ultima perioadă: „Pleacă ici colo cu gagicul prin țară”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Noor Alfallah [Sursa foto: Instagram]

Care a fost rezultatul testului ADN?

VIDEO Cum a fost filmată Gabriela Cristea de un coleg in pauza emisiunii? Imagini din ziua în care este acuzată că ar fi prezentat băută au fost făcute publice

Legenda cinematografică mai are trei copii, pe Julie Marie în vârstă de 33 de ani și pe Olivia și Anton, gemenii în vârstă de 22 de ani.

După efectuarea testului de paternitate, rezultatul acestuia a confirmat faptul că Al Pacino este tatăl copilului lui Noor Alfallah, care se va naște peste o lună.

Citeste si: „M-am împăcat cu fostul meu soț pentru copiii noștri.” Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai sunt la cuțite! Ce se întâmplă acum între cei doi- kfetele.ro

Citeste si: Se spală rufe pe 4 iunie, în prima zi de Rusalii? Preoții au răspuns la această întrebare!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Meghan Markle după ce au apărut primele zvonuri legate de un divorț iminent între ea și printul Harry- radioimpuls.ro

„Faptul că am copii a ajutat foarte mult. Am știut în mod conștient că nu vreau să fiu absent ca tatăl meu. Am vrut să fiu acolo. Am trei copii. Sunt responsabil față de ei. Sunt o parte din viața lor. Când nu sunt, este supărător pentru mine, dar și pentru ei. Așa că asta face parte din viață și obțin multe din asta. Te scoate din zona de confort. Când fac un film și mă întorc, sunt uimit în primele douăzeci de minute. Oamenii ăștia îmi cer să fac lucruri pentru ei? Stai puțin. Uh-oh, este vorba despre ei! Acțiunile acestea mă satisfac. Îmi place!”, spunea Al Pacino, în urmă cu ceva timp.

Citește și: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Daniela Crudu, după ce a dispărut de pe rețelele de socializare. Cum a apărut lângă fiica ei, Daiana?! Imaginile vorbesc de la sine