Al Pacino va deveni tată pentru a patra oară, la 83 de ani! Cine este tânăra celebră care îi va dărui un copil. Are doar 29 de ani

Celebrul actor din „Nașul” se pregătește pentru apariția celui de-al patrulea copil în viața sa! Al Pacino formează o relație cu o tânără producătoare de film, pe numele ei Noora Alfallah. Iubita starului american al cinematografiei este mai tânără decât acesta cu 54 de ani și va deveni mamă anul acesta.

Cei doi sunt împreună de un an, însă se zvonește că prima dată s-au întâlnit în timpul pandemiei de coronavirus. Alfredo James "Al" Pacino a împlinit vârsta de 83 de ani în luna aprilie a acestui an și mai are trei copii , o fiică cu fosta sa soție Jan Tarrant și gemeni cu fosta sa soție Beverly D’Angelo.Zvonurile despre relația lui Pacino și a Noorei au apărut anul trecut, în luna aprilie, după ce aceștia au fost văzuți luând masa împreună. La un an după ce au apărut unul în compania celuilalt pentru prima oară, Noora Alfallah a postat o fotografie pe Instagram în care apare alături de Pacino, în timp ce vizitau o galerie de artă din New York.

Cine este viitoarea mamă a copilului lui Al Pacino?

Tânăra iubită a lui Pacino se numește Noora Alfallah și este mai tânără decât celebrul actor cu 54 de ani, însă diferența de vârstă nu pare a fi o problemă pentru cei doi îndrăgostiți. Noora a lucrat ca producător de film și a avut relații și cu alți bărbați cunoscuți și înstăriți precum Mick Jagger, în vârstă de 79 de ani, sau Nicholas Berggruen, care are 61 de ani.

În anul 2019, iubita lui Pacino a fost văzută în compania regizorului Clint Eastwood. Noora Alfallah și Alfredo James ”Al” Pacino s-au cunoscut în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit Pagesix.com

Conform sursei citate anterior, Alfallah a absolvit Școala de Arte Cinematice a Universității din California de Sud și și-a continuat studiile la Universitatea din California, Los Angeles, unde și-a obținut masterul în producție de film și televiziune. Nu numai că Alfallah este vicepreședintele Lynda Obst Productions la Sony, dar are și un contract de producție cu Imagine Entertainment.

Noora Alfallah va deveni mamă pentru prima dată în viața sa, iar tatăl copilului ei va fi starul american al cinematografiei, Al Pacino. Potrivit TMZ, reprezentanții lui Al Pacino au confirmat vestea, însă nu au dorit să facă alte comentarii. Al Pacino mai are trei copii din două relații anterioare. Starul din „Scarface” are o fiică, în vârstă de 33 de ani, cu Jan Tarrant și pe Olivia și Anton, ambii în vârstă de 22 de ani, cu Beverly D'Angelo.

