Albert, eliminat aseară de la „Survivor România”; Daniel Pavel a facut anunțuri importante în Consiliu!

După jumătate de an de experiențe la limită, eforturi uriașe, momente de disperare, dar și de bucurie, Albert a fost eliminat aseară din competiția „Survivor Romania”. Unul dintre cei mai tenace și iubiti concurenți din acest reality plin de adrenalină a fost copleșit de emoții la aflarea verdictului publicului, el întrunind cele mai puține voturi din partea acestuia. Alături de Albert, propuși spre eliminare, în urma jocurilor individuale, au fost Elena si Marius.

„ Am venit la <Survivor România> cu gândul de a câștiga... Știam că se poate ajunge și la momentul acesta la care să pot părăsi competiția. Am vrut să mă țin de promisiunea făcută tatălui meu... Vreau să-mi cer scuze....Am dat tot ce am putut, nu am avut nici măcar o secundă gândul de a renunța ; dacă v-am dezamăgit, nu am avut intenția aceasta. (...) Plec cu multe amintiri frumoase(...) Aș vrea ca cine merită cu adevărat să câștige! ”, a spus Albert emoționat până la lacrimi.

Tot aseară, în Consiliu, Daniel Pavel a făcut un anunț extrem de important despre modul în care se va desfășura competiția în continuare. Săptămâna aceasta se vor avea loc Semifinalele Survivor România, cu Consiliile de joi și vineri desfășurate live.

„ Săptămâna viitoare urmează o nouă etapă pentru voi. (...) Veți avea o săptămână cu jocuri diferite, inedite, o saptămână cu jocuri în care tot ceea ce ați arătat până acum va trebui să demonstrați de zeci de ori mai intens pentru că săptămâna viitoare (n.r. – săptămâna în curs) începem Semifinalele. Consiliile vor fi în direct; joi, vineri, vom fi în direct cu dumneavoastră, acolo, acasă, iar sâmbătă, 10 iulie, vom avea Marea Finală <Survivor Romania> 202 1”.

O altă veste importantă dată de Daniel Pavel aseară, în Consiliu, a fost aceea că foști concurenți ai sezonului al doilea al reality-ului vor fi prezenți în Republica Dominicană, pentru a-și susține favoriții în Marea Finală.

Ieri, la „Survivor România”, s-a consumat ultimul joc de recompensă al acestui sezon, iar câștigătorul acestuia, Zannidache, a avut ocazia să le ofere altor doi concurenți o experiență impresionantă. Zanni a suprins alegându-i pe Elena și Albert pentru a se bucura de recompensă: o călătorie în Las Terrenas, cu masă copioasă, cazare într-o vilă de lux și multe activități în mijlocul unui peisaj care taie răsuflarea. Cei trei veterani, cum s-au autointitulat aceștia, s-au bucurat împreuna de inedita călătorie, iar Elena și Albert i-au mulțumit lui Zannidache pentru gestul său.

Urmează, așadar, o nouă și ultima săptămână de foc a celui de-al doilea sezon „Survivor România”, iar sâmbătă, de la ora 20:00, la Kanal D, veți putea urmări Marea Finală a acestui reality sută la sută autentic, ce va da Marele Câștigător al competiției!

Kanal D – pe primul loc aseară, pe toate targeturile, cu „Survivor România”!

Ediția de aseară „Survivor România” a plasat Kanal D pe primul loc pe toate targeturile monitorizate, la distanță semnificativă față de urmatorii clasați. Astfel, Kanal D a acumulat 9,2% Rating și 25,0% cotă de piață, la nivel Național, 8,9% Rating și 24,9% cotă de piață, pe All Urban, și 7,4% Rating și 26,7% cotă de piață, în ceea ce privește publicul Comercial.

Minutul de aur, înregistrat la 22:30, a ținut în fața micilor ecrane, la Kanal D, peste două milioane de fani ai reality-ului (2.084.000). 1. 626.000 de telespectatori din întreaga țară au urmărit, în medie, în fiecare minut al difuzării, ediția de aseară „Survivor România”.