Albert Oprea a îngropat rivalitatea de pe teren. Ce mesaj emoționant i-a transmis războinicul lui Zanni, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor 2021?

Albert și Zanni, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor 2021

Toată lumea știe că între tabăra Războinicilor și cea a Faimoșilor au existat mereu animozități, însă foștii concurenți au decis că este momentul să îngroape securea războiului și să îl felicite pe câștigător.

Așa a făcut și Albert, care a simțit nevoia să transmită câteva cuvinte prin intermediul unui clip postat pe Instagram, unde îl felicita pe Zanni, cel care i-a fost rival aproape 7 luni în competiție.

Albert s-a filmat alături de Zannidache

După ce a fost desemnat câștigătorul competiției, foștii concurenți s-au întors la hotel și au început să sărbătorească victoria lui Zanni, încât s-au distrat și au dansat până dimineața.

Și cum toți au avut câte un mesaj de transmis pe rețelele de socializare, Albert a ales să dezvăluie, după mult timp în care a stat în Dominicană, faptul că Zanni a fost singurul participant Survivor pe care l-a considerat un rival de temut:

Albert Oprea, alături de Zannidache, imediat după finala Survivor[Sursa foto: Captură Instagram]

Albert nu a reușit să ajungă în marea finală

Deși a demonstrat că este un concurent ambițios de-a lungul întregii competiții, Albert nu a reușit să ajungă până la final, căci a fost eliminat.

Chiar dacă săptămâni la rând a ieșit favorit și publicul l-a votat în număr mare, colegii lui au fost mai susținuți în ultima săptămână de joc, astfel că parcursul lui la Survivor s-a încheiat: "Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce am putut. Nu am avut nicio secundă gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei. Îi predau ștafeta lui Andrei. L-am considerat cel mai bun din echipa noastră. Plec cu multe aminitiri frumoase și o ultimă amintire pe care mi-a oferit-o Zanni. A fost foarte frumos gestul pe care l-a făcut pentru mine.", a declarat Albert la momentul când a fost eliminat.