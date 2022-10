Albert Oprea, adevărul despre relația cu Simona Hapciuc! Ce a fost, de fapt, între cei doi: "Când te vizitezi, deja lucrurile sunt serioase" | EXCLUSIV

In articol:

Albert Oprea a dezvăluit amănunte picante din relația ascunsă cu Simona Hapciuc, la mai bine de un an de la terminarea poveștii lor de dragoste.

Cât de puternică a fost relația de cuplu dintre Albert Oprea și Simona Hapciuc?

Prezent în emisiunea ”Online story by Cornelia Ionescu”, alături de Alin Sălăjean, prietenul lui din Republica Dominicană, Albert a spus că a fost atras de Simona încă din show, dar idila lor a prins contur abia în România. Alin Sălăjean a vorbit și el despre relația prietenului său cu Simona, dar a mers pe ideea că nu se potriveau.

După câțiva ani de la idilă, Albert Oprea rupe tăcerea și, în direct, în platoul WOWbiz, a recunoscut tot ce a fost între el și Simona Hapciuc. Au încercat să se ascundă, dar sentimentele au fost prea puternice, așa că toată lumea și-a dat seama.

"De Simona nu mai știu nimic. Am jucat-o la început, că suntem, că nu suntem, dar a fost ceva între noi, dacă zic că nu, aș minți. Am ținut mult la ea. A fost o nebunie frumoasă. Când te vizitezi, deja lucrurile sunt serioase. Am fost cu Simona Hapciuc. Am fost cam o lună, nu am fost mult. Am făcut joculețe, dar a fost ceva între noi. A fost una dintre primele persoane pe care am sunat-o după venirea din Republica Dominicană. Primul a fost Alin, apoi părinții, apoi verișorii, iar Simona a fost a patra persoană." , a declarat Albert.

Albert Oprea a vrut să o cunoască pe Grațiela, în locul Nataliei

Albert a luat parte și la experiența Casa Iubirii, unde a fost un concurent destul de controversat. Acesta declară că fata a fost problema, cea de care a ales să se apropie. În inima lui a fost alta de fapt. Iată despre cine este vorba.

"Eu în primă fază am fost mai mult atras de Grațiela și chiar mi s-a părut că și ea are o atracție față de mine. A fost din prima o conexiune între noi, am văzut-o și pe ea foarte atrasă, dar efectiv e diferența de înălțime, Grațiela e o fată foarte înaltă și am zis că ceva îmi pune stop. Am vorbit cu ea și i-am zis că e o fată super mișto, dar nu pot să trec de hopul ăsta. Cred că a fost o prostie din partea mea, că m-am îndreptat către Natalia. A fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în casă.", a mărturisit Albert, la Online Story.

