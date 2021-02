Albert Oprea de la Survivor România, dezvăluiri dureroase. Războinicul a trăit o traumă greu de imaginat la doar 17 ani. „Fratele mai mic al mamei...”

In articol:

Unul dintre cei mai rapizi și eficienți concurenți de la Survivor România a trecut printr-o dramă greu de imaginat.

Albert Oprea de la Survivor România, dezvăluiri dureroase

Albert Oprea din Echipa Războinicilor a făcut mai multe dezvăluiri despre evenimentele care l-au marcat din adolescența sa.

Albert Oprea, în vârstă de 23 de ani, a vorbit într-un interviu acordat Click.ro, înainte de plecarea sa în Dominicană, despre cel mai dificil moment din viața sa, atunci când și-a pierdut la un interval scurt de timp doi unchi la care ținea enorm. Războinicul a mărturisit că pierderea lor a fost traumatizantă pentru el.

„Am avut două momente foarte grele. În ianuarie 2014 a murit fratele mai mic al mamei cu care mă înțelegeam foarte bine, aveam o relație foarte strânsă, eram apropiați și la o lună a murit și fratele tatălui meu, cu care mă înțelegeam la fel de bine. A fost un moment foarte greu pentru mine atunci, într-o lună au murit două persoane foarte dragi.

Aveam 17 ani și m-a afectat foarte tare moartea celor doi. Mai am un frate de tată. Am copilărit în București, lângă parcul Carol. Acolo am făcut sport de mic, mi-a plăcut mișcarea. Un unchi mi-a arătat o casetă cu Bruce Lee, a fost că un trigger pentru mine și la 6 ani m-am apucat de arte marțiale”, ne-a povestit Războinicul.

Cine este Albert Oprea de la Survivor

Războinicul este un tânăr antreprenor, născut în Capitală. Albert Oprea este pasionat de actorie și sport, dar a urmat studii universitare în domeniul administrării afacerilor. Înainte de intrarea în competiție, tânărul declara că Survivor România este cea mai mare aventură din viața sa.

„De mic am fost atras de lucrurile mărețe, greu de atins, de cele mai mari provocări. <Survivor România> mi se pare cea mai mare provocare din viața mea și nu m-am înscris doar cu gândul să apar la televizor, ci m-am înscris cu gândul de a câștiga competiția”, spunea Albert.

Albert Oprea, concurent Survivor România

Prietenia specială dintre Alin Sălăjean și Albert Oprea de la Survivor

Alin Sălăjean și Albert Oprea au purtat o discuție sinceră, din care reiese că cei doi au fost până în momentul de față sprijin unul pentru celălalt. Aparent, Războinicii se înțeleg de minune și s-au ajutat în cele mai grele momente.

Alin Sălăjean: Când aveam atâta cocos și îmi spuneai mai dă-mi și mie o bucățică îți dădeam, dar chestiile astea doar apropie două persoane, nu are cum sa despartă. Când esți la pământ cu totul și o mâna ți-e întinsă e sinonim cu prietenie. Chiar îți mulțumesc că ai fost alături de mine.

Albert: Cum ai fost și tu pentru mine, așa o să fiu și eu pentru tine orice ar fi. La orice ai nevoie de mine, vorbim. Cum tu nu m-ai lăsat să cad, nici eu nu te voi lăsa.

Alin Sălăjean: Știi ce wow în relația noastră? Sinceritatea și pretenia poate părea de suprafață să ne aflăm slăbiciunile, te poți gândi la orice și noi doi am riscat chestiilea astea. Și dacă ne certăm la un moment dat tot ce am vorbit și este între noi rămâne între noi doi. Asta însemnă prietenia adevarată , să nu profiți de slăbiciunile pe care ți le-am aratăt.

SURSE: Click.ro