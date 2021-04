Albert Oprea este nominalizat pentru eliminare la Survivor România, după ce a cerut publicului să nu-l mai voteze. „Mi-am asumat!”

In articol:

Albert Oprea este propus pentru eliminare la Survivor România, după ce Războinicii au pierdut primul meci pentru imunitate din această săptămână.

Albert Oprea, la un pas de eliminare din competiția Survivor România

Războinicul care a ieșit de șapte ori la rând preferatul publicului riscă să părăsească competiția, după ce le-a cerut susținătorilor să nu-l mai voteze. Albert Oprea dezvăluie că le-a spus coechipierilor să-l trimită în cursa pentru eliminare, pentru că nu a adus puncte pentru echipă.

„Chiar eu le-am sugerat colegilor să mă voteze, că e normal, mai ales din punct de vedere sportiv. Mi-am asumat și mai devreme, am adus cele mai puține puncte. Vedem de acum încolo ce va fi. Dacă am șansa să mai continui, sper să nu mai fiu pe hârtiile alea”, a spus concurentul.

Echipa Războinicilor

Albert Oprea, apel către susținători la Survivor România

Albert Oprea face un apel susținătorilor și îi roagă pe cei de acasă să nu-l mai voteze în competiția Survivor România. El spune că nu merită să fie cel mai votat concurent din echipa albastră, pentru că nu mai aduce puncte.

„ Eu am venit în față și am avut o discuție înainte de meci în ultima vreme am avut multe certuri, reproșuri, vibe-ul prost în echipa. Mi-am dat seama că eu sunt principalul vinovat mai ales din punct de vedere sportiv. Mi-am cerut scuze fiecăruia în parte dacă am greșit cu ceva.

În ultimele săptămâni am fost cel mai slab din punct de vedere sportiv. Nu am adus puncte, dar totuși am ieșit favoritul publicului ceea ce mi-a dat responsabilitatea să votez pe altcineva. Nu e corect că în momentul de față să fiu favoritul publicului. Mulțumesc publicului care m-a votat, să nu se înțeleagă greșit. Eu am venit aici să fiu cel mai bun, să ajut echipa. Deocamdată eu nu ajut echipa”, a declarat concurentul.