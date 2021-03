Albert Oprea este nominalizat pentru eliminare la Survivor România. Reacția Războinicului: „Mi s-a spus că nu sunt adaptat...”

In articol:

Războinicii au pierdut primul meci de imunitate după cinci victorii consecutive la Survivor România. Astfel, concurenții din echipa albastră sunt nevoiți să facă propuneri pentru nominalizare.

Albert Oprea, nominalizat pentru eliminare la Survivor România

Războinicii nu au o strategie comună de nominalizare, iar cei mai mulți dintre aceștia susțin că votează cum simt. Totuși, se pare că discuțiile tensionate din trecut nu au fost uitate, iar acum este momentul ca unele polițe să fie plătite.

Citeste si: Logodnicul Faimoasei Elena Marin, despre ”echipa” care o vrea dată afară pe dansatoare: ”S-a format un grup meschin”

Albert Oprea, prietenul cel mai bun al lui Alin Sălăjean, a fost vizat din cauza atitudinii din camp și a fost propus pentru eliminare din punct de vedere social. Deși a devenit un ajutor real pentru Războinici și nu este cel mai slab concurent pe traseu, altercațiile pe care le-a avut cu unii dintre coechipierii săi au repercusiuni în prezent.

Războinicul nu este surprins de opțiunea de vot a colegilor săi și spune că orice s-ar întâmpla va merge înainte.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Razboinicii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cine i-a dat interzis lui Bogdan Mocanu să meargă la Survivor 2021? Dezvăluirile celui mai bun prieten al lui Jador! ”E dependent de...”

Asta este Survivor, trebuie să votezi. Știu în ce m-am băgat, merg mai departe. Randamentul meu sportiv pe partea de îndemânare a fost mai slab, dar nu cred că doar ăsta a fost motivul, din partea unora, cel puțin. Mi s-a mai spus că nu sunt adaptat, diferite motive, fiecare are motivele lui, le respect, vom vedea ce va fi”, a spus Albert Oprea.

Reacția Războinicilor după ce au pierdut imunitatea

Echipa sălbaticilor s-a impus cu scorul de 10-7 în fața Războinicilor, în cel de-al doilea meci de imunitate de la Survivor România. Lupta a fost strânsă între cele două tabere, însă Faimoșii au câștigat chiar dacă Jador nu a putut concura, el fiind în continuare sub supraveghere medicală.

Mellina: Astăzi mi se pare că a fost ziua Elenei, felicitări. Este redundant să spun că îmi pare rău că am pierdut utimul punct. Este înfrângerea echipei, vreau să le mulțumesc că au avut încredere în mine. Pe traseu mă gândesc la oamenii care mă susțin de acasă și sper că nu i-am dezamăgit. Eu dau totul de fiecare dată pe traseu. O să mai pierdem, vreau să învățăm să pierdem cu capul sus, că și atunci când câștigăm e dulce victoria, iar viața e cu bune și rele.

Citeste si: Simona Dumitrache, prima reacție după ce l-a văzut pe Jador în ambulanță! Dezvăluiri inedite: ”Am făcut 20 tensiune pe loc. Mi-a fost foarte rău” EXCLUSIV

Starlin: Eu consider că a fost victoria Faimoșilor, am intrat ușor relaxați în joc. Întotdeauna am plecat cu premisa de încredere în colegii mei. E o competiție, toată lumea vrea locul unu. Mie nu-mi place să pierd, dar plecăm cu fruntea sus și mai avem jocuri în care să ne răzbunăm.