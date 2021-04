Albert Oprea este preferatul publicului la Survivor România, pentru a cincea oară consecutiv. „Mă ajută să merg pe drumul ăsta greu!”

In articol:

Albert Oprea a câștigat inimile telespectatorilor Survivor România 2021. Războinicul a primit cele mai multe voturi de susținere din partea celor de acasă, iar pentru a cincea oară la rând este preferatul publicului.

Albert Oprea, preferatul publicului la Survivor România

Albert Oprea este în culmea fericirii să afle că este susținut de cei de acasă și spune că va ajunge în Marea Finală a competiției Survivor România.

În ce privește nominalizarea pe care trebuie să o facă din postura de preferat al publicului, Războinicul spune că votează din punct de vedere sportiv, iar concurentul din echipa albastră care a adus cele mai puține puncte este Marius Crăciun.

„E un sentiment incredibil, de cinci ori la rând. Mulțumesc oamenilor care mă susțin și mă ajută să merg pe drumul ăsta greu. Mulțumesc din inimă. Sunt foarte fericit și împreună putem ajunge departe. De acum încolo drumul meu nu trebuie să se opreasca decât în finală. O să votez din punct de vedere sportiv, în funcție de punctele aduse în ultima perioadă. Această persoană este Marius”, a declarat Albert Oprea.

Marius Crăciun, nominalizat de Albert Oprea la Survivor România

Marius Crăciun ia nominalizarea ca atare și nu se supără pe Albert Oprea că l-a trimis la votul publicului. De altfel, el susține că telespectatorii decid cine rămâne sau cine pleacă din competiția Survivor România. „Ma simt liniștit, fiecare poate alege cum dorește.

În ultima perioadă am avut mai puține puncte, dar în săptămâna asta mi-am revenit și am adus cinci puncte din 9 intrări. Nu sunt trist. Să fie voia Domnului ce se va întâmpla în seara asta”, a spus Marius Crăciun.

Războinicii sunt cu moralul la pământ, după ce au pierdut comunicarea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră nu știu ce i-a lovit în meciul de comunicare, după ce Faimoșii au reușit să întoarcă scorul într-un mod spectaculos. Războinicii digeră greu înfrângerea, pentru că au fost siguri că vor câștiga după ce tabela de marcaj arăta 7-3 pentru albaștri.

Sindy: Astăzi nu știu ce am avut, a fost cea mai proastă zi, mai ales când văd finalul de mingi. Urăsc traseul ăsta. Am o stare proastă, sunt nervoasă. Îmi pare rău, mă simt vinovată că am pierdut acest joc.

Albert Oprea: Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ne mergea bine, am ajuns iar la ștafetă și am pierdut, nu a fost să fie nici astăzi. I-am văzut pe toți că au dat totul, nu știu ce să mai facem, o să trecem și peste jocul ăsta. Trebuie să mergem mai departe.

Andrei Dascălu: Îmi pare rău, am dat totul pe traseu, vreau să-mi cer scuze dacă am dezamăgit. Ei au avut încredere în mine, nu a fost să fie, a fost pe aproape. Îmi pare rău că am pierdut, dar rămânem cu capul sus. Vom reveni pe parcurs.

Sorin Pușcașu: Orice cuvânt aș spune nu mai are niciun rost. Nu înțeleg ce se întâmplă, de la 6- 2 să-și revină Faimoșii. Este al treilea meci când întorc scorul și reușesc să ne bată. Poate e o strategie proastă a noastră, sunt dezamăgit.