Albert Oprea este preferatul publicului la Survivor România. „Visul meu e de a ajunge în finală!” Războinicul face o nominalizare strategică

Albert Oprea a primit cele mai multe voturi de susținere din partea telespectatorilor și devine favoritul din echipa Războinicilor la Survivor România. El face o nominalizare strategică și îl aruncă pe Marius Crăciun în cursa pentru eliminare.

Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România

În echipa Războinicilor au mai rămas cinci membri, însă Albert Oprea este în continuare cel mai susținut dintre aceștia. El spune că visează să ajungă în Marea Finală și speră ca telespectatorii care l-au votat până în acest moment să o facă în continuare.

Albert Oprea de la Războinici

„Vreau să încep prin a mulțumi oamenilor, care nu mă lasă, deși recunosc că sunt într-o perioadă în care sunt cam obosit. Nu mă gândesc prea mult acasă neapărat sau la foame, sunt doar obosit. Sunt cinci luni petrecute aici și le mulțumesc că încă cred în mine și în visul meu. Vreau să mă duc puțin la ce a spus Zanni.

Acum am conștientizat și eu că de fiecare data când spuneți favoritul publicului chiar îmi bate inima, e sentimental acela. Mulțumesc din inimă tuturor. Visul meu e de a ajunge în finală și promit să fac toată lumea care mă votează fericiți. Mergem mai departe împreună”, a spus Albert Oprea.

Echipa Războinicilor

Marius Crăciun, nominalizat spre eliminare la Survivor România

Albert Oprea a fost nevoit să facă o nouă nominalizare și îl propune spre eliminare pe Marius Crăciun. Războinicul spune că votul este strategic, deoarece colegul său a ieșit în ultimele săptămâni în topul celor mai susținuți concurenți din tabăra albastră.

„Nu voi vota din punct de vedere sportiv sau social, pentru că nu am cum. Votul meu va merge către Marius. Am încercat să gândesc acest vot strategic pentru echipă, pentru că nu am ce să-i reproșez social sau din punct de vedere sportiv. În camp ne înțelegem bine, dar în ultimele săptămâni el a fost dintre cei trei pe care îmi rămâne să-i nominalizez cel mai votat. Am vorbit cu el înainte”, a spus Albert Oprea.

Marius Crăciun

Marius Crăciun se aștepta la votul din partea coechipierului său, pentru că au stabilit împreună către cine va merge nominalizarea. „P ot să spun că nu simt neapărat o presiune sau emoție prea puternică, dar tot mă încearcă o stare de neliniște. Am credință și sper că cei de acasă mă susțin și în acest moment să nu plec acasă, pentru că mai am multe de dovedit. Nu avea pe cine altcineva să voteze, mai suntem o mână de oameni. M-am gândit că am mai multe voturi și așa e corect”, a spus Războinicul.

Andreea Lodbă și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, dar și Adelina Damian și Marius Crăciun de la Războinici intră în cursa pentru votul publicului la Survivor România și riscă să părăsească competiția duminică seara.