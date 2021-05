Albert Oprea, la un pas de eliminare din competiția Survivor România. Reacția Războinicului după ce a fost nominalizat: „Urmează Maria!”

In articol:

Războinicii au făcut nominalizări pentru eliminare la Survivor România, după ce au pierdut imunitatea în fața Faimoșilor.

Albert Oprea este nominalizat la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au avut parte de un consiliu tensionat, în care Maria Chițu a fost luată în colimatoriu pentru lipsa de implicare în camp.

Deși aduce multe puncte echipei, acesteia i se reproșează că nu are nicio contribuție în activitățile sociale.

Cu toate acestea, Războinicii au decis să voteze din punct de vedere sportiv și au acordat două voturi lui Sorin Pușcașu, iar alte patru lui Albert Oprea. Așadar, preferatul publicului Survivor România este încă o data în fața unei posibile eliminări din competiție.

Albert Oprea

Albert Oprea răspunde colegilor care l-au nominalizat într-un mod ironic și susține că cel mai bine pentru echipă ar fi ca el și Maria Chițu să plece acasă, din moment ce în prezent Războinica este oaia neagră.

„Mă așteptam, dar mă bucur într-un fel că nu a fost nominalizată Maria. Mă așteptăm după joc și după discuțiile astea ca ea să fie nominalizată. Mă bucur că n-a fost ea, pentru că nu simțeam că merită, dar în ritmul ăsta cred că urmează și ea. Cred că ea e oaia neagră, din cauza ei am început să pierdem jocuri, cred că trebuie să o dăm afară, și pe ea și pe mine. Cred că așa e cel mai bine pentru echipă”, a spus Albert Oprea.

Sorin Pușcașu și Albert Oprea

Războinicii au pierdut imunitatea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au pierdut imunitatea la mustață, după ce Andrei nu a reușit să trimită jocul în proba de ștafetă. Războinicul s-a duelat cu Ștefan Ciuculescu pentru 9-9, însă nu a reușit să-l învingă pe fotbalist.

„A stat jocul în mâna mea, îmi asum această pierdere. Jocul a fost pierdut de când am pierdut punctul meu cu Cucu. Primele două puncte le dedic lui Starlin, urmatoarele două nu am reușit să le aduc. Eu sper să câștigăm mâine să echilibrăm balanța. Îmi cer scuze echipei, că nu am venit cu rezultate bune”, a spus Andrei Dascălu.

Echipa Războinicilor

Adelina Damian: Nici eu nu știu ce s-a întâmplat în apă. Îmi e frică să sar în apă. Uit să respir cum trebuie. Le mulțumesc colegilor mei că au fost alături de mine. I-am auzit de pe margine. Mă enervează că nu am reușit să aduc niciun punct.

Albert oprea: Nu am putut să câștigăm astăzi. Am pierdut la un scor mic. Trebuie să ne punem toată baza în următorul joc de imunitate. Ceva nu s-a legat astăzi. Nu e nimeni vinovat. Ne vom nominaliza astăzi și poate vom scăpa săptămâna asta, pentru că au plecat mai multe persoane de la noi decât la ei.