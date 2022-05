Albert Oprea, noul concurent din “Casa iubirii”. Tânărul a acceptat o noua provocare, de aceasta data in dragoste

In articol:

Albert Oprea este noul concurent care a intrat astazi in “Casa iubirii”, tanarul dorindu-si sa isi gaseasca sufletul pereche. Cunoscut publicului larg si bucurandu-se de o notorietate uriasa, dupa participarea acestuia într-un alt show televizat, Albert a acceptat o noua provocare, de aceasta data pe plan sentimental.

Albert Oprea, în Casa Iubirii! Ce a recunoscut în fața fetelor?

Albert Oprea are 25 de ani si este antreprenor in Bucuresti. Pasiunea lui cea mai mare este actoria, inca din copilarie. De asemenea, si sportul ocupa un loc foarte important in viata sa. Fire atletica, luptator si pregatit pentru orice provocare, tanarul este pregatit sa intre in <Casa iubirii> si sa-si gaseasca dragostea.

Citeste si: „De mâine mă apuc” Andreea Mantea a rămas mască după ce a auzit vorbele fiului ei! Ce a putut să-i ceară David

Citeste si: Alina Sorescu a aflat verdictul in procesul cu Alexandru Ciucu! La cine vor ramane fetitele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Reality show-ul "Casa iubirii", prezentat de Andreea Mantea, poate fi urmărit de luni până vineri de la 10:00 şi 17:00, şi în fiecare sâmbătă şi duminică, de la16:00 şi 19:00, la Kanal D.

„În primul rând am venit aici pentru voi, să vă cunosc. Am 25 de ani, sunt din București. Momentan trec printr-un faliment, recunosc. Dar asta e. Sunt aici cu voi, să vă cunosc.

Mă simt înconjurat. N-am avut relații lungi, am avut un stil de viață foarte haotic, agitat”, au fost primele cuvinte pe care le-a spus Albert Oprea când a pășit în casa fetelor.

Citeste si: Cine este Adrian Olariu, noul concurent din Casa iubirii. Tânărul este pasionat de gimnastică acrobatică