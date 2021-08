Albert Oprea, pași mici, dar repezi spre inima Elenei Ionescu, câștigătoarea Survivor România. Gestul surprinzător făcut de războinic, după ce a recunoscut că a plăcut-o

In articol:

Albert Oprea, războinic în cel de-al doilea sezon Survivor România, a recunoscut, acum câteva zile, pe pagina lui de Instagram, că a avut o simpatie pentru Elena Ionescu, cât timp aceasta a dus o luptă crâncenă împotriva tuturor, în primul sezon al celui mai iubit show din țară.

Albert a dezvăluit că Elena a fost persoana pe care el a susținut-o pentru a câștiga marele premiu al competiției fenomen de la Kanal D. Zis și făcut! Elena a fost marea câștigătoare a primului sezon Survivor România.

Deși Albert își dorea să fie el câștigătorul celui de-al doilea sezon Survivor România, iată că lucrurile n-au stat chiar așa. Războinicul, în schimb, a fost votat săptămâni la rând favoritul publicului, însă n-a reușit să ajungă în marea finală a emisiunii. Cel pușin, spune Albert, a reușit să adune aprecierea oamenilor de acasă, care-l urmăreau cu sufletul la gură.

Revenind la Elena Ionescu, Albert Oprea a făcut pași mici, dar repezi către cântăreață. Acesta a vrut să-și arate aprecierea față de artistă, iar la ultima fotografie postată de aceasta, războinicul i-a comentat două emoji-uri cu îmbrățișări. Ei bine, Elena nu i-a răspuns, așa cum probabil vă așteptați, însă i-a apreciat comentariul lui Albert, semn că l-a observat.

Ce spune Albert Oprea despre ”femeia perfectă” pentru el

Albert Oprea, prezent în platoul Wowbiz.ro, a făcut o caracterizare femeii perfecte în viziunea sa: „ Nu am un tipar de femeie, trebuie să aibă acel ceva, să fie inteligentă… Trebuie să arate bine fizic. Aud chestia asta din partea multora, că nu contează cum arată fizic. Pentru mine trebuie să arate bine și fizic, ca să mă atragă. Până să descoperi un om, te atrage fizic. Nu am un tipar anume. Și trebuie să fie acea chimie între noi, să fie inteligentă, să am ce discuta cu ea”, a declarat Albert Oprea pentru WOWbiz.ro.