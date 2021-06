Albert Oprea riscă eliminarea la Survivor România, după ce a fost nominalizat de Războinici. „Ei sunt mai buni decât mine!”

Albert Oprea de la Războinici 23:43, iun 11, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Războinicii au pierdut primul meci pentru imunitate al săptămânii și au fost nevoiți să facă nominalizări. Trei voturi s-au îndreptat către Albert Oprea, care în ultimele zile nu și-a putut ajuta echipa din cauza unei accidentări.

Albert Oprea, la un pas de eliminare din competiția Survivor România

Războinicul nu e surprins de nominalizările făcute de coechipierii săi și susține că în acest moment este cel mai puțin eficient concurent din echipa albastră. Albert Oprea spune că intenționează să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană, iar voturile colegilor și accidentarea suferită pe traseu nu îl vor opri din drumul său.

Citeste si: Albert Oprea de la Survivor România face dezvăluiri dureroase. Războinicul a trăit o traumă dureroasă la doar 17 ani

Daniel Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Tânărul își pune speranțele în meciul pentru imunitate de mâine, pe care speră să-l câștige albaștrii. Astfel, șansele ca un Războinic să părăsească competiția Survivor România s-ar înjumătăți. „Mă așteptam, eu am spus că îmi place dreptatea, că sunt cu dreptatea și dreptatea e că eu meritam cu adevărat să fiu nominalizat. Nu am putut să-i ajut deloc pe colegii mei, nu am intrat deloc în ultimele zile și nu ar fi fost drept. M-am pus în locul lor și nu ar fi fost drept unul dintre ei pentru că așa e cel mai bine.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Și din punct de vedere sportiv așa e cel mai corect, chiar dacă în ultima perioadă am adus puncte, dar să fim sinceri ei sunt poate chiar un pic mai buni decât mine. Asta nu mă împiedică, nici măcar această nominalizare sau accidentarea mea nu mă fac să renunț. Îmi doresc foarte mult să merg mai departe și știu că așa va fi. Așteptăm următorul joc de imunitate ca să mă pot duela cu un Faimos”, a declarat Albert Oprea.

Albert Oprea

Războinicii au pierdut imunitatea la Survivor România

Spectacol total în jocul pentru imunitate de la Survivor România. Războinicii au reușit să întoarcă scorul de la 8-4, iar Andrei Dascălu a adus egalitatea la 9 și a trimis meciul în proba de ștafetă.

Albaștrii au pierdut la mustață în fața Faimoșilor și le-a lipsit o secundă să-și adjudece totemul de imunitate.

Citeste si: Maria Chițu explică de ce nu mai aduce puncte pentru echipa Războinicilor la Survivor România. „Am fost dezamăgită!”

Echipa Războinicilor

Andrei Dascălu se bazează pe o victorie în următorul meci, pentru că nu-și dorește să piardă un membru al echipei. „Din păcate am pierdut, îi felicit pe Faimoși. Mă bucur că mă revenit de la 8-4 și am adusștafeta. Am tras cu toate puterile mele și îmi pare rău că nu am câștigat. Mi-am dorit din suflet să câștigăm recompensa și imunitatea. Avem nevoie de provizii. Ne punem baza în următorul joc de imuntate, pentru că nu-mi doresc să plece nimeni de la noi, acum că am lăsat tensiunile deoparte. Nu am ce să reproșez nimănui și sper să tragem la fel de tare la următorul joc si să-l câștigăm”, a spus Războinicul.

Maria Chițu: Mi-am dorit foarte mult să câștigăm jocul ăsta, a fost mai mult vina mea decât a lui Andrei. Mergem la consiliu și sperăm să câștigăm al doilea meci de imunitate.