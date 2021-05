Albert Oprea se salvează de la eliminare la Survivor România, după ce a fost votat preferatul publicului. „Am nevoie de toată susținerea!”

In articol:

Albert Oprea este din nou preferatul publicului la Survivor România, după ce săptămâna anterioară Maria Chițu devenea pentru prima oară cea mai votată concurentă de la Războinici.

După ce săptămâna trecută a ieșit pe locul doi în clasamentul voturilor acordate de publicul Survivor România, Albert Oprea este din nou preferatul celor de acasă. El este recunoscător că oamenii sunt alături de el de câteva luni la rând.

Războinicul cerea cu puțin timp în urmă să nu mai fie votat de publicul de acasă pentru că nu ar merita să fie pe primul loc, din moment ce nu are performanțe pe traseu. În această seară, Albert Oprea face însă un apel către telespectatori să îl susțină în continuare, pentru că va avea grijă să nu dezmăgească pe nimeni.

„Vreau să mulțumesc publicului pentru că încă mă susține și este alături de mine. Chiar am foarte multă nevoie, pentru că devenim mai buni și mai puțini. Le mulțumesc că sunt alături de mine de 11 săptămâni. Îi iubesc pe toți care trimit din puținul lor un sms pentru mine. Promit să nu-i dezamăgesc și să nu renunț niciodată oricât de greu ar fi”, a spus Albert Oprea.

Sorin Pușcașu, nominalizat de Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea îl propune pentru eliminare pe Sorin Pușcașu, despre care susține că este singurul cu care a avut divergențe în competiție. „Votul meu merge către Sorin. Se știe despre tensiunile noastre, nu e o noutate. Mă gândesc la echipă și nu știu cât va mai putea ajuta pe plan sportiv. Astea sunt motivele, pe partea sportivă, dar și social doar pe el aș fi putut să-l votez”, a spus Războinicul.

Sorin Pușcașu spune că vrea să lupte în continuare, deși este accidentat. „Mă așteptam, nu e o surpriză pentru nimeni. Social nu ne-am înțeles pentru că am fost eu prea vehement și am vrut să arăt un adevăr pe care îl vede întreaga echipă. Voi lăsa deoparte toate chestiile astea, nu-mi doresc să plec, îmi doresc să lupt în continuare până în momentul în care nu mai reușesc să mă ridic în picioare”, a spus concurentul.

Marius Crăciun, al doilea în topul preferințelor publicului Survivor România

După ce săptămâna trecută nu a apărut în clasamentul favoriților, Marius Crăciun este bucuros să ocupe un loc doi onorant în această seară. „Mă bucur foarte mult pentru că cei de acasă m-au votat și mă susțin. Le mulțumesc din suflet că pot să le demonstrez ce pot și ce sunt. Nu mă așteptam să fiu în clasament, dar mă bucur că ei văd de acasă ce se întâmplă pe plan sportiv. Ma bucur că sunt alături de mine”, a spus Războinicul.

Marius Crăciun îl nominalizează pe Bogdan Urucu, pentru că cealaltă variantă de propunere era Andrei Dascălu, cel mai bun prieten al său din competiție. „Oricât de mult am vrea să nu iasă nimeni de la noi, nu mi-aș putea vota niciodată fratele, pe Andrei. Poate e votat și susținut, dar nu pot face asta. Oricât de mult s-ar supăra piteșteanul meu, din păcate votul meu va merge la Bogdan”, a spus concurentul.

„M ă simt ok. Nu mă supăr pe Marius, pentru ca suntem prieteni. Eu pe toți îi consider o echipă și îi înțeleg decizia. Era și normal. Andrei are o altă experiență în fața mea”, i-a răspuns Bogdan Urucu.