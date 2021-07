Albert Oprea și-a spus părerea despre marele câștigător Survivor România 2021. Războinicul, interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro direct din Dominicană: ”Nu a fost să fie”

In articol:

Albert Oprea, unul dintre veteranii show-ului fenomen Survivor România 2021, a fost eliminat cu ceva timp înainte de Marea Finală a competiției. Deși își dorea extrem de mult să fie unul dintre finaliștii concursului, iată că visul războinicului nu s-a împlinit, din păcate.

Totuși, Albert se simte mândru pentru tot ce a trăit în Republica Dominicană, Survivor România 2021 fiind o experiență unică pentru oricine.

Războinicul ne-a mărturisit, în exclusivitate, că Zannidache merita să fie marele câștigător Survivor România 2021, pentru că, în opinia lui Albert, faimosul a fost cel mai constant din tabăra lui, atât pe plan social, cât și sportiv. Ba mai mult decât atât, după spusele lui Albert Oprea, Zanni a fost asumat și foarte ambițios, încât i-ar fi lăsat pe toți mască.

” Am intrat cu o senzatie ciudată la Consiliul asta, pentru ca mi-am dat seama că aventura chiar s-a terminat. Eu am rămas aici sa astept finala, nu am plecat acasa. Mi-am dat seama că e ultima data cand voi pasi in acest Consiliu. Nu a fost sa fie si pentru mine sa fiu acolo in ultimii doi sau in ultimii trei, dar cumva vreau sa il felicit pe Zanni, daca am ocazia. Chiar o spun din inima, nu o spun din complezenta, chiar merita sa fie Survivor. A indeplinit toate cerintele, a fost cel mai constant din tabăra Faimoșilor pe plan sportiv, pe plan social mi-a plăcut de el întotdeauna. A fost asumat, s-a impus, tânăr, ambițios. A avut o ambiție pe parcursul show-ului de pe mine m-a lăsat masca și mereu aveam câte ceva de învățat de la el.

Când am venit la inceput pe catamarane fiecare își găsea un adversar si am avut un contact vizual cu Zanni. Eu am fost foarte increzator pe parcursul acestui show ca voi ajunge in finala, am tras de mine si stiam ca pot treaba asta si intotdeauna ma gandeam ca Zanni ar fi cel mai mare adversar al meu. Era perioada in care eu eram cel mai votat de la Războinici si Zanni era cel mai votat de la Faimosi. Il vedeam si pe el cum este si daca era să mă sperie cineva ca adversar, era Zanni. Il felicit din inima, merita acest titlu, Zanni este Survivor România 2021 pe merit.

Când am ajuns la individuale mi-am dat seama ca sunt Zanni si Albert veterani, de aceeasi varsta, ambitiosi. Am zis ca mi-ar placea sa ma vad langa Zanni acolo. Nu am povestea lui de viata, dar si eu am trecut prin multe pana la varsta mea. Noi am rezonat foarte mult, chiar si in camp cand am fost, si am visat la treaba asta, in ultimii doi sa fim eu si Zanni. Nu a fost sa fie, am fost putin daramat, acum am trecut peste, mi-am revenit. Eu am spus de la inceput pana la sfarsit ca el imi va pune cele mai mari probleme. Sa fiu sincer am sperat ca va castiga un Războinic. Într-adevăr, când am văzut că rămâne cu Andrei am tins să merg spre Zanni, stiu ce sustinere a avut pe parcursul emisiunii. Nu ar fi fost ceva rau daca ar fi castigat Andrei, dar am tins spre Zanni”, a povestit Albert Oprea despre Zannidache, câștigătorul Survivor România 2021.

Primul lucru pe care-l va face Albert Oprea când va ajunge în România

Albert Oprea este nerăbdător să-și vadă familia, după șase luni și jumătate de stat în jungla dominicană. Războinicul de la Survivor România a mărturisit că va încerca să-și stăpânească emoțiile, atunci când îi va vedea pe cei apropiați lui. Fostul concurent al competiției fenomen de la Kanal D nu a uitat de susținătorii lui, cărora le-a mulțumit c-au fost alături de el pe parcursul lui în emisiune.

”Prima data cand voi veni la Bucuresti voi incerca sa imi stapanesc emotiile cand imi voi vedea familia. Deja am vorbit cu ei, de doua zile nu dorm pentru ca imi sunam familia. Am stat numai pe telefon. Șase luni si jumatate fara telefon a fost greu. Toti ma astepta si le multumesc tuturor oamenilor care m-au sustinut in emisiunea asta. Nu am crezut ca oamenii au empatizat cu mine atat de mult. E cel mai frumos lucru care mi s-a intamplat, ca atatia oameni imi trimit mesaje frumoase. Eu, un baiat care in decembrie muncea si strangeam niste bani sa imi deschid o afacere, si acum sa fiu sustinut de atatia oameni. Le multumesc tuturor oamenilor care mi-au oferit aceasta sansa”, a spus Albert Oprea, într-un interviu exclusiv, pentru WOWbiz.ro.