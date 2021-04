Albert Oprea și Maria Chițu, surprinși în ipostaze tandre la Survivor România. Războinicul a făcut un gest intim în toiul nopții. „Iubi, vino aici”

In articol:

Albert Oprea și Maria Chițu sunt mai apropiați ca niciodată la Survivor România. Cei doi au fost surprinși de camere îmbrățișați în timpul nopții.

Albert Oprea, declarație surprinzătoare pentru Maria Chițu la Survivor România

Cei doi Războinicii se înțeleg de minune și împărtășesc aceleași opinii despre colegii de echipă. Albert Oprea se simte susținut de Maria Chițu și a simțit să-i spună că este recunoscător pentru acest lucru.

Mai mult, el îi mărturisește acesteia că îi place cum a gestionat momentele tensionate care au existat de la intrarea ei în competiție. Un amănunt pe care l-au observat toți Războinicii este faptul că Albert Oprea și Maria Chițu dorm împreună, îmbrățișați. Camerele de supraveghere au suprins o conversație, care arată cât de apropiați sunt în realitate cei doi.

Albert Oprea și Maria Chițu de la Războinici

Maria Chițu: Ce faci, bărbată-miu?

Albert Oprea: Te pup, iubi. Vino aici. Să știi că..uite nu ți-am zis până acum. Voiam să-ți zic, să nu crezi că ți-o zic doar așa, de caterincă, dar îmi place de tine. La modul că ai un punct de vedere, nu ți-a fost frică, că puteai fi și tu parte din turmă și să te pui... Tu ai venit lângă cine ai simți, cine e cel mai puțin ajutat, să zic așa.

Maria Chițu: Mi-a fost milă de ține.

Albert Oprea: Da? Ți-a fost milă?

Maria Chițu: Nu neapărat. Mi se părea o nedreptate.

Albert Oprea: Dacă ți-a fost milă, chiar aș vrea să te duci de aici, nu vreau milă, nu vreau!

Maria Chițu: Erai un pic neajutorat.

Albert Oprea, cel mai votat Războinic de la Survivor România

Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România, pentru a șaptea săptămână la rând, în ciuda presiunilor făcute de Războinici. El este recunoscutor pentru toată susținerea celor de acasă, cărora le-a cerut scuze pentru perioada slabă din punct de vedere sportiv pe care o traversează în competiție.

„Le mulțumesc oamenilor de acasă că mă susțin. Îmi cer scuze în fața lor că nu am adus puncte în utima perioadă. Am un blocaj de care nu am putut să trec. Sper să-mi revin, pentru că acești oameni mă votează și au încredere în mine. Nu e vreo relaxare, din contră, am pus o presiune pe mine și am tras echipa în jos. Îmi pare rău și în fața lor. Le mulțumesc oamenilor că au încredere în mine și sper să fiu mai bun cum își doresc ei și echipa”, declara Albert Oprea.