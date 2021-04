Albert Oprea, stupefiat de gestul Mariei Chițu de la Survivor România. „Avea chiloții..nu aveam cum să bag mâna!”

In articol:

Tensiunile sunt la cote înalte în tabăra albastră, după ce săptămâna trecută Războinicii au pierdut-o pe Mellina din competiție. O simplă curățenie în camp a încins spiritele, iar Vera Miron și Maria Chițu au fost pe punctul de a se lua la bătaie.

Albert Oprea, oripilat de atitudinea Mariei Chițu la Survivor România

Vera Miron și Albert Oprea au decis să facă curățenie la locurile de dormit, însă păturile și ghiozdanul Mariei Chițu nu le-au putut muta, pentru că Războinica avea toate lucrurile personale împrăștiate.

Preferatul publicului, Albert Oprea, a mărturisit că nu putea să atingă lucrurile colegei sale, pentru că avea lenjerie intimă și nu era politicos să le mute. „Nu am vrut să-i mut lucrurile, pentru că avea chiloți, sutien, lucruri personale. Nu aveam cum să-i bag mâna în lucruri și de-asta am rugat-o să vină să le ia”, a spus Războinicul.

Vera Miron a chemat-o de pe plajă pe Maria Chițu, iar discuția a escaladat rapid între cele două până la amenințări cu bătaia.

Vera Miron: Măi, femeie, voiam să ștergem pe jos, să mutăm paturile.

Maria Chițu: Măi, femeie, nu vorbi așa cu mine că nu eșți șefa mea!

Vera Miron: Tu, fată, vrem să ștergem pe jos, nu-ți poate lua Albert lucrurile.

Maria Chițu: Ia-mi, frate, ghiozdanul, că nu am chef să-l mut când vrei tu.

Vera Miron: Tu, nebuno, eu am vrut să-ți fac curat!

Maria Chițu: Ai un limbaj...

Vera Miron: O iau la bătaie, dacă mai face așa, o bat. O iau la bătaie, nu se poate așa ceva, eu am vrut să doarmă bine și ea. Jur că o bat!

Maria Chițu, reacție vehementă după cearta cu Vera Miron la Survivor România

Războinica susține că Vera Miron are un comportament neadecvat pe insulă și obișnuiește să jignească fără rețineri. „Am vrut să mă relaxez când Vera s-a plictisit și a vrut să facă curat. Și eu am făcut acum două zile și nu am chemat pe nimeni. M-a deranjat tonul ei, atitudinea ei, era foarte autoritară, foarte șefă. E răutăcioasă. Și vorbește foarte urât. Insultă și eu chiar nu i-am făcut nimic”, a spus Maria Chițu.

Pe de altă parte, Vera Miron se întreabă ce caută colega ei în competiția Survivor România, dacă nu intenționează să facă nimic. „Îmi dă o energie proastă, nu înțeleg de ce a venit la Survivor. Nu face absolut nimic”, conchide Războinica.