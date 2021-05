In articol:

Alberto de Blasi, italianul care a ales să cânte în limba română la Românii au Talent, sezonul 11.

Alberto de Blasi, italianul care a ales să cânte în limba română la Românii au Talent, sezonul 11

Concurentul şi-a cunoscut marea iubire în România.

Alberto de Blasi, un sicilian în vârstă de 52 de ani, a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu o interpretare a unui cântec în limba română. Concurentul a ales să cânte piesa "Ochii tăi", care aparţine trupei Holograf.

Citeste si: Toată lumea îl cunoaşte de pe străzile din Vama Veche, iar acum a venit la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu: "Long Live Rock 'n' Roll, Jaguarule!"

Alberto de Blasi la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Juraţii au fost uimiţi de alegerea muzicală a italianului, care a ales să se mute la Bucureşti, fiindcă s-a îndrăgostit de o româncă.

"Sunt din Sicilia, locuiesc de opt luni în Bucureşti. Eu am avut multe experienţe în viaţa mea, dar aşa o femeie, nu am avut niciodată. Am început să facem împreună o viaţă liniştită. De doi ani sunt fericit. Ne-am cunoscut în Germania şi eu am vrut să ne întoarcem în România.

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Am fost o dată în vacanţă, aici în România şi am văzut că e la fel ca şi la mine acasă. Sunt îndrăgostit de România", a spus Alberto de Blasi.

Citeste si: Anda Cheche Arsintioaia, criticată de Andra la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta s-a remarcat şi la X Factor România

Alberto de Blasi la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Alberto de Blasi a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 11

Alberto de Blasi a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu trei de "DA". Singurul care a dat un "NU", a fost Andi Moisescu, dar unui concurent îi sunt suficiente trei voturi pozitive ca să ajungă în etapa următoare a concursului.

"Eu i-aş da "DA", doar pentru că a cântat în româneşte!", a spus Smiley, în culise.

"A fost pentru mine o plăcere să aud acest cântec. Evident că devine şi mai important cântecul pentru tine când ştii că îi cânţi cuiva. A fost caldă toată interpretarea ta şi mi-a plăcut, am savurat tot momentul şi am şi cântat alături de tine", a spus Andra.

Alberto de Blasi la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu a apreciat vocea Alberto de Blasi şi la comparat cu Dan Teodorescu de la Taxi şi cu Leo Iorga de la trupa Compact.

"Dragul meu, nici măcar Dan Bittman nu poate să cânte întotdeauna live ce cântă în studio. Pentru mine a fost foarte curios că pe ici pe colo, păreai ba solistul de la Taxi, ba aveai ceva din Leo Iorga, adică numai Bitman nu era. Mie mi-a plăcut interpretarea ta, aşa, după dealurile Cataniei. Noi, după anul 105-106, ne-am purtat frumos cu romanii, aşa că...", a spus Florin Călinescu.