Alec Baldwin, primele declarații după ce a împușcat-o accidental pe Halyna Hutchins și i-a provocat moartea: "Inima îmi este frântă"

In articol:

Alec Baldwin a făcut primele declarații după tragicul eveniment petrecut pe platourile de filmare. Actorul a împușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și a rănit încă un regizor cu o armă de recuzită, fără să știe că pistolul folosit era încărcat cu gloanțe reale.

Citeste si: Ies la iveală noi detalii după incidentul în care Alec Baldwin a împușcat-o mortal pe Halyna Hutchins pe platourile de filmare. Ce s-a întâmplat cu 6 ore înainte de tragedie

Alec Baldwin: "Inima îmi este frântă"

Tragedia care a dus la moartea Halynei Hutchins a pornit de la împărțirea armamentului pe platourile de filmare. Un armurier, care s-a dovedit mai târziu a fi fără prea multă experiență în domeniu, i-a înmânat 3 pistoale asistentului de regie, dintre care unul i-a fost dat spre folosință lui Alec Baldwin. Ce nu știa, însă, actorul american, era că revolverul pe care avea să îl mânuiască nu fusese asigurat, așa cum ar fi trebuit, ci conținea gloanțe adevărate, care i-au adus sfârșitul colegei sale. Baldwin a fost șocat în momentul în care directoarea de imagine a căzut la pământ, răpusă de focurile de armă, iar un alt regizor a fost rănit.

Alec Baldwin [Sursa foto: Profimedia]

În urma incidentului cutremurător, actorul a declarat că încă nu își poate reveni după accidentul produs, care îl va marca, probabil, pe viață. Mai mult, bărbatul a precizat că își oferă sprijinul necondiționat familiei Halynei și cooperează zilnic cu anchetatorii, pentru a descoperi adevărul din spatele nefericitului eveniment: "Nu există cuvinte ca să-mi exprim starea de șoc și tristețea privind tragicul accident care i-a luat viața Halynei Hutchins, o soție, mamă și colega noastră profund admirată. Cooperez pe deplin cu ancheta poliției privind modul în care această tragedie a avut loc și țin legătura cu soțul ei, oferindu-mi sprijinul pentru el și familia lui. Inima îmi este frântă pentru soțul ei, fiul lor și pentru cei care au cunoscut-o și iubit-o pe Halyna.", a scris Alec Baldwin, pe contul personal de Twitter.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Mesajul transmis de Alec Baldwin pe contul personal de Twitter [Sursa foto: Twitter]

Halyna Hutchins a fost transportată de urgență la spital, imediat după tragedie

Imediat după apelul la numărul de urgență, în care era solicitat ajutorul medicilor, un elicopter a ajuns la Bonaza Creek Ranch, acolo unde a avut loc întregul incident. Halyna Hutchins a fost transportată de urgență la Spitalul Universității New Mexico, însă toate eforturile specialiștilor au fost în zadar, pentru că directoarea de imagine, în vârstă de 42 de ani, a decedat.

Cealaltă victimă, regizorul Joel Suza, a fost dus la centrul medical regional Christus St. Vincent, unde doctorii i-au acordat primele îngrijiri și l-au suspus unor investigații amănunțite.

Halyna Hutchins [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este femeia împușcată de Alec Baldwin. Halyna Hutchins avea doar 42 de ani

Mesajele colegilor Halynei nu au întârziat să apară după vestea tragediei petrecute pe platourile de filmare, iar unii dintre ei chiar s-au arătat revoltați de ceea ce s-a întâmplat, în legătură cu verificarea armamentului de recuzită: "Sunt atât de trist. Sunt furios că astfel de incidente se pot petrece pe un platou de filmare. Era un talent briliant, era dedicată artei și filmului.", a declarat Adam Egypt Mortimer, regizorul filmului "Archenemy".

"M-am trezit cu mesajele și am citit știrile și sunt șocat. Am fost atât de norocos să o am pe Halyna ca director de imagine la Archenemy. Era extrem de talentată și o persoană grozavă.(...) Nu-mi vine să cred că acest lucru s-a putut întâmpla în ziua de astăzi. Gândurile mele bune se îndreaptă spre familia ei, în special către fiul ei. Sunt extrem de trist.", a scris Joe Manganiello, colegul Halynei Hutchins.