„Alegerea a fost simplă” Vestea dată de Simona Gherghe, după ce s-a întors cu soțul și copiii din vacanță! Ce s-a întâmplat în cele zece zile petrecute în Turcia?!

Simona Gherghe se numără printre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din țara noastră. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să-și construiască o carieră solidă în industria televiziunii, iar până în acest moment a bifat numeroase proiecte care s-au bucurat de un real succes în rândul telespectatorilor. Moderatoarea TV a apărut în atenția telespectatorilor în urmă cu aproape două decenii, câștigând rapid simpatia publicului, datorită carismei și sincerității de care a dat întotdeauna dovadă.

Prezentatoarea se poate declara o femeie împlinită nu doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Vedeta se bucură de o familie minunată, având doi copii și un soț iubitor. Din cauza programului aglomerat, Simona Gherghe a simțit nevoia să se relaxeze, motiv pentru care a plecat într-o vacanță de vis alături de familia sa, într-un loc inedit.

Copiii Simonei Gherghe, impresionați de vacanța în Turcia

Simona Gherghe este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Vedeta împărtășește cu fanii săi atât momentele frumoase din viața sa, cât și momentele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce moderatoarea TV le-a povestit urmăritorilor tăi cum au ales destinația de vacanță din această vară.

Mai precis, s-au reîntors în același resort din Turcia, întrucât cei doi copii ai săi au fost fascinați de rezervația naturală în care se afla hotelul. Fără să mai stea pe gânduri, a luat decizia de a se caza din nou în același hotel, ceea ce nu a putut fi decât un motiv de bucurie pentru cei mici.

„Atât de mult le-a plăcut copiilor în Turcia, anul trecut, în acel hotel aflat intr-o rezervație naturală din Side, incât și-au dorit să mergem și anul acesta. Și am fost. O săptămână de joacă și bălăceală, somn, mâncare bună și proaspătă. Am mers chiar în săptămâna aceea cu temperaturi de foc, dar, pentru că resortul e într-o pădure, totul a fost suportabil. Și da, fără țânțari, dacă puteți crede… E al doilea an când venim aici și copiii deja ne intreabă când ne întoarcem .”, a mărturisit Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, într-o altă postare pe Instagram, jurnalista a postat o fotografie în care apare fiica ei, acolo unde a specificat încă o dată că a fost o alegere simplă, întrucât s-au reîntors în același resort, acolo unde au petrecut momente de neuitat împreună.

„Acum zece zile, am mers în Turcia, cu cei mici. Ne place mult în resortul unde am fost și anul trecut, așa că alegerea a fost simplă.”, a mai scris vedeta pe Instagram.