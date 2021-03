Alerga după Dana Criminala, dar s-a întors la Anca! Leo de la Strehaia are, din nou, nevastă

In articol:

Uneori, vorba ”cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul” este una înțeleaptă, dar, pare-se, Leo de la Strehaia nu știe exact acest lucru și, culmea, are adeseori norocul necesar să se așeze lucrurile bine pentru el.

Mai exact, de curând, spunea el înlăcrimat, voia ca Dana Criminala să îi mai dea o șansă, să rămână soția lui, dar, în același timp, făcea demersurile necesare pentru o împăcare cu Anca de la Strehaia, ”Prințul Țiganilor” dorindu-și, de fapt, să nu mai aibă statutul de ”burlac”. Iar recent, Leo de la Strehaia a convins-o pe Anca, prima lui nevastă, să îi mai ofere o șansă. Așa că, fără să stea pe gânduri, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a demonstra că s-a schimbat cu adevărat. Ba chiar s-a apucat de gătit, pregătind un adevărat festin culinar chiar dacă, culmea, nu era unul chiar pe gustul fostei sale soții, Anca de la Strehaia.

Mai exact, la București, în apartamentul pe care îl deține, Leo de la Strehaia s-a apucat să gătească o friptură de oaie și a invitat-o la ”degustare” pe Anca, femeia cu care susține că s-ar fi împăcat. Iar Anca de la Strehaia, deloc indiferentă la farmecele și abilitățile lui Leo de la Strehaia a acceptat invitația și l-a vizitat, chiar dacă, ncă de la intrarea în casă, a recunoscut că nu suportă mirosul de friptură de oaie și că nu îi place să mănânce așa ceva.

Dar, probabil, nu a mers să îl vadă pe Leo de la Strehaia sau să mănânce cu acesta, ci pentru a discuta condițiile împăcării lor, lucru care, spun sursele noastre, s-a și întâmplat.

Leo de la Strehaia si Anca, inainte de divort

Iar o asemenea împăcare aduce, probabil, o mare bucurie și în sufletul mamei lui Leo de la Strehaia, Patroana fiind cea care a militat, în ultimii ani chiar, pentru despărțirea ”Prințului Țiganilor” de Dana Criminala și reluarea relației dintre fiul ei și Anca de la Strehaia.

Leo de la Strehaia se ruga de Dana Criminala pentru o împăcare

” Mi-e dor de Dana Criminala, mi-am dat seama că o iubesc foarte mult. Nu știu dacă mai rezistă să stau fără ea. Dana, lasă și tu ambițiile și supărările și te rog, hai să stăm de vorbă, să ne mai dăm o șansă. Merităm încă o șansă. Mi-am dat seama că am greșit, eu am greșit și nu am greșit din cauza altor femei...

Leo de la Strehaia se ruga de Dana Criminala sa il ierte

Noi nu ne-am certat din cauza femeilor, ne-am certat din chestii de nimic și chiar aș vrea să îmi dau o șansă să ne împăcăm pentru că încă nu s-a pronunțat divorțul. Eu voi face tot posibilul ca să te cuceresc, să te fac cea mai fericită. Mi-am dat seama că te iubesc enorm, dar eu am greșit din cauza Youtube-ului, am făcut anumite lucruri pe care nu le meritai. Am greșit, te rog iartă-mă, și mai dă-mi o șansă ca să putem fi fericiți. Nu mai am cuvinte, dar te rog iartă-mă că am greșit, că m-am luat după mama, după familia mea, trebuia să fac exact cum mi-ai spus tu. Nici nu mai îmi trebuie altă femeie, cu Anca nu există nicio șansă de împăcare, așa cum voia mama. Am zis că o să îmi caut altă femeie, dar, de fapt, în sufletul meu nu voiam alta pentru că nu pot iubi pe altcineva. Nu vreau pe altcineva în viața mea, eu doar pe tine te iubesc și știu că și tu mă iubești. Te rog gândește-te pentru că vreau încă o șansă”, spunea, de curând, Leo de la Strehaia, cu lacrimi în ochi.