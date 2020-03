Frică și scandal la granițele României

Deşi pericolul este uriaş, mulţi dintre românii care locuiesc în afara ţării şi se întorc în această perioadă văd carantina ca pe cel mai mare rău. Nu se mai gândesc, însă, la sănătatea şi chiar la viaţa celor dragi, iar dovada stă în haosul creat la vămi şi pe aeroporturi, în ultimele 24 de ore.

”Dacă e carantină să fie carantină, dacă nu, nu! Dați drumul la poartă, că altfel intru cu mașina în ea”

Astfel de scene au avut loc la o pensiune din Arad, unde autoritățile au dus direct din vamă aproximativ 50 de mașini pline cu români care se întorceau din Italia.

Oamenii au făcut scandal și au cerut să fie lăsați să plece la familiile lor.

Desi aveau apa si mancare in pensiune, cei adusi in carantina au refuzat sa intre in camere, spun oficialii.

Asa ca autoritatile au incercat sa-i convinga sa renunte la protest in curtea pensiunii.

În cele din urmă, oamenii s-au liniștit după ce le-a fost adus un medic.

O asemenea atitudine este de greșită, ne explică fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, pentru că trebuie să ne gândim la semenii noștri.

În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au intrat sau ieșit aproximativ 110.000 persoane, cetățeni români și străini, și aproximativ 58.000 de mijloace de transport, culmea, cu 35 la sută mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

A fost o noapte lungă și aglomerată în vama Nădlac, unde pompierii au ridicat corturile de triaj și au instalat tabăra mobilă.

Între timp, românii care s-au întors în țară au așteptat aproximativ 50 de minute la cozi.

Autoritățile estimează că, pe o tură de serviciu de 12 ore, se înregistrează la Nădlac între 300 și 500 de persoane care vin din zone afectate de epidemia de coronavirus.

Din păcate, nu toți par convinși de gravitatea situației și nu înțeleg că pot răspândi un virus periculos.

Imagini parcă desprinse din filme i-au întâmpinat pe românii care au ajuns astăzi în toate vămile din vestul țării.

La granițele României e o desfășurare de forțe impresionantă - militari, polițiști de frontieră, jandarmi și medici, un întreg dispozitiv a fost pus în mișcare, ca să încerce să limiteze epidemia de coronavirus.

Mai ales că românii fac orice pot ca să revină în țară.

Acest bărbat a condus până la granița Sloveniei cu Italia, pentru a-și aduce soția acasă. Femeia a luat un taxi din Trieste, Italia, până la granița slovenă, care, între timp, a fost închisă de autoritățile de la Ljubljana.

Un șofer de tir din Maramureș care urma să iasă din țară a fost preluat cu izoleta din vama Borș si transportat la spital pentru că se simțea rău.

Cei care intră în țară răspund întrebărilor polițiștilor, iar dacă se întorc din zone de risc completează chestionarele, apoi trec printr-un triaj epidemiologic. Dacă vin din Italia, intră direct în carantină și sunt escortați de poliție până în locurile respective - astfel de imagini vor fi realitatea de zi cu zi în următoarea perioadă.

Momente de panică au fost și pe aeroporturile României.

În București, pe Henri Coandă, un grup de 90 de români au fost verificați în mod special, din cauza suspiciunii că ar fi zburat din Italia în Germania și apoi către România.

Din cauză că nu a putut fi demonstrat acest lucru, au fost trimiși acasă cu recomandarea să se autoizoleze la domiciliu.

În Sibiu, peste 200 de pasageri care veneau din zone ale Germaniei precum Stuttgart, au fost reținuți și verificați de autorități, după ce au aterizat.

Din fericire, dacă se poate spune așa, s-a constatat că veneau dintr-o zonă a germaniei marcată cu galben și oamenii au fost trimiși acasă cu recomandarea de a se autoizola.

De suferit au și unii români care se pregăteau să plece din țară. Șapte curse aeriane de pe aeroportul din Timisoara înspre Germania au fost anulate.

Este vorba despre peste 500 de pasageri, care aveau biletele cumpărate, iar unii dintre ei făcuseră chiar și check-in și se aflau la poarta de îmbarcare.