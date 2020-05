In articol:

Ne așteaptă cel mai cald an din istorie

Meteorologii străini, dar și cei din România, anunță că anul 2020 se anunță a fi unul care va bate recorduri în ceea ce privește temperaturile ridicate . Dacă anul 2016 a fost declarat cel mai cald din istorie, de data aceasta este foarte posibil ca recordul să fie doborât peste doar câteva luni.

Specialiștii susțin că ne așteaptă ani în care temperaturile vor ajunge până la 50 de grade Celsius, asta în timp ce media actuală înregistrată este de 44, 5 grade Celsius. Se pare că încălzirea globală își spune cuvântul, iar temperaturile urmează să crească din ce în ce mai mult în următorii ani, potrivit Cancan.

„În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record.

La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, susține meteorologul Roxana Bojariu.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA consideră că sunt 75% șanse ca anul 2020 să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată pe Pământ. Trendul din acest an este foarte apropiat cu cel din 2016, cel mai călduros an înregistrat până în prezent.

„Vremea anormală este din ce în ce mai des întâlnită”, afirmă meteorologii, iar recordurile de căldură sunt atinse de la o lună la alta.