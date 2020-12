Alessandra Stoicescu nu va mai apărea la Observator ”Povestea mea, povestea ta, povestea noastră, continuă”

In articol:

Alessandra Stoicescu, prezentatoarea știrilor de la ora 19.00 de la Antena 1, a anunțat pe rețelele de socializare că soțul ei a fost infectat cu coronavirus, iar ea trebuie să se izoleze în următoarea perioadă.

”Si a venit si acel moment. Incepand de astazi sunt ceea ce, sec si impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, sotul meu, a primit un rezultat care certifica ceea ce stiam despre el de cand il cunosc: ca este pozitiv. Eu, ca doar nu degeaba lucrez la stiri, sunt negativa insa regulile sunt reguli pentru toata lumea: sunt contact direct deci ne izolam impreuna, ca familie. E poate un semn al destinului ca, dupa un an nebun cum nu am mai trait niciodata, Sarbatorile chiar sunt un moment care trebuie trait in familie, alaturi de cei mai dragi oameni. Izolarea fizica nu inseamna decat lipsa contactului cu cei din afara familiei noastre. Voi ramane conectata la tot ceea ce inseamna stirile zilei, voi continua acest minunat demers numit Ajut Eu pana la final si, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator] voi ramane #deneoprit in ceea ce priveste meseria mea de jurnalist. Povestea mea, povestea ta, povestea noastra, continua...”, este mesajul postat de Alessandra Stoicescu, alături de o poză în care apare cu soțul ei, Sergiu Constantinescu, si in care anunta ca va lipsi de la Observator.

Citeste si: Andreea Bereclanu nu va mai prezenta știrile. Cu cine va fi înlocuită celebra prezentatoare

Citeste si: Regele Mihai a fost urmărit de Securitate pentru o avere de 100 de milioane de dolari - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Alessandra Stoicescu s-a izolat după ce soțul ei s-a infectat cu noul coronavirus[Sursa foto: Instagram]

Alessandra Stoicescu s-a căsătorit cu Sergiu Constantinescu în 2013

Alessandra Stoicescu, în izolare după ce soțul ei a fost infectat cu nou coronavirus. Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au căsătorit în 2013, iar în vara anului trecut, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Sara Maria.

Citeste si: Fosta nevastă a actualului soț al Sandrei Stoicescu s-a recăsătorit! FOTO

Despre relația cu soțul ei, Alessandra Stoicescu povestea într-un interviu: „Îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia”, a declarat Alessandra Stoicescu, care a devenit mamă la 43 de ani.

Sergiu Constantinescu a mai fost căsătorit, din primul mariaj acesta are o fetiță, Bianca. (VEZI cum arata fiica vitrega a Alessandrei Stoicescu)