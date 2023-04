Alex Abagiu, dezvăluiri fără perdea din culisele "Bravo, ai stil". Lucrul de care ține cont întotdeauna, când jurizează concurentele: "Cei care mă cunosc știu că sunt o persoană destul de exigentă"

In articol:

”Bravo, ai stil” a revenit pe micul ecran, nu oricum, ci aducând zece concurente gata să lupte pentru titulatura de cea mai stilată femeie din România, dar și cu un personaj nou la masa juriului.

Vorbim despre Alex Abagiu care a ocupat cel de-al treilea scaun de jurat și care s-a lăsat copleșit de acest rol, după cum chiar el recunoaște.

Citește și: “Bravo, ai stil!”- Generația 2023. A început cea mai elegantă competiție!

Alex Abagiu, onorat să fie parte din sezonul 8 ”Bravo, ai stil”

În cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Backstage”, Alexandru Abagiu a făcut public un detaliu pe care nimeni nu l-a aflat până acum.

Vedeta spune că la prima sa interacțiune directă cu fetele, în fața camerelor de filmat, a avut un moment de blocaj. Și asta pentru că, subliniază el, emoțiile sunt mari de fiecare dată, chiar dacă e obișnuit cu lumina reflectoarelor, dar și pentru că rolul pe care-l ocupă are o mare însemnătate, putere și responsabilitate.

Norocul lui, însă, sunt cei doi colegi cu care face echipă.

În ceea ce privește relația cu Maurice, Abagiu spune că povestea lor de prietenie este una ce datează de ani și ani.

Citeste si: ”Are pantofi de babă” Raluca Bădulescu a reacționat dur! Ținuta Constanției a scos-o din minți pe jurată: „Cred că mă cam enervez”- kanald.ro

Citeste si: Halucinant! Ce i-au făcut polițiștii unei femei care fura mâncare dintr-un magazin- stirileprotv.ro

Însă, pe Raluca Bădulescu nu o cunoaște foarte bine, dar deja știe că fără ea show-ul nu ar mai avea aceeași savoare.

Ba mai mult decât atât, în ochii lui, ”Regina” este cea care ține echipa unită, jocul și pasiunea la cote maxime.

"Unul dintre cele mai flatante scaune din România, pe care poți să stai. E super interesant, e un scaun care vine cu responsabilitate foarte mare pe umeri. Primul moment în care a trebuit să vorbesc, în care aveam producătorul în cască, în care lumina era pe mine, în care aveam o concurentă în față, a fost momentul în care am înghețat. Și cred că e normal, până la urmă. Vorbim despre un show care are tradiție, la care eu însumi m-am uitat, nu mai vorbesc despre fetele astea care au crescut cu el. Cu Maurice mă cunosc de foarte mult timp, eu am fost unul dintre oamenii cu care Maurice a lucrat pentru prima dată. Chiar am râs pe tema asta în culise și ne-am adus aminte de primul nostru shooting împreună. Pe Raluca nu o cunosc atât de bine, o cunosc prin prisma prietenilor mei, dar Raluca este acest element fără de care "Bravo, ai stil" nu ar putea să existe. Este spumoasă, plină de viață, liantul pentru noi toți de acolo”, a spus Alex Abagiu, conform WOWnews.

Alex Abagiu, dezvăluiri fără perdea din culisele "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captura video]

Citește și: Ce spun Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu despre cel mai nou jurat de la "Bravo, ai stil"?! Ilinca Vandici, detalii din spatele camerelor| EXCLUSIV

Cum își propune să jurizeze concurentele

De altfel, în ceea ce le privește pe concurente, dacă cu cei doi colegi este prietenos, cu ele, situația stă total diferit.

Citeste si: „Nu îmi pare așa rău că am plecat de acasă.” Soțul lui Emily Burghelea, anunț neașteptat în mediul online! Ce se întâmplă în familia sa și a lui Emily- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

Make-ul artistul spune că rolul lui în emisiune este unul complex și că va fi pe tot parcursul emisiunii un jurat direct, strict și care nu le va permite concurentelor să depășească anumite granițe în relația cu el.

Astfel încât el să poată juriza mereu onest, fără a avea preferințe, slăbiciuni sau să devină foarte personal cu vreuna dintre ele.

Drept urmare, el spune că celor zece tinere le va fi foarte greu să ghicească ce și cum trebuie să pună pe ele pentru a-i câștiga steluța, prin care el le acordă un punct.

”Cei care mă cunosc știu că sunt o persoană destul de exigentă. Ce-i în mână nu-i minciună. Eu sunt franc, încerc să fiu cât se poate de ferm cu ele. Îți spun sincer, un exercițiu pe care îl făceam pe vremuri era să nu țin minte numele oamenilor. Mi se pare că atunci când ții minte numele oamenilor devii foarte personal cu ei și anumite granițe pot să devină destul de fine. Încerc să nu-mi aduc aminte numele oamenilor, mă ghidez după ce spune Ilinca: 'Ți-o prezint pe concurenta X', și în momentul ăla jurizez ca și cum o văd pentru prima dată. Lucru care funcționează foarte bine. De fiecare dată ai în față o fată care abordează un alt stil, încearcă o altă față, până la urmă. Sunt cumva juratul care are un spectru destul de larg, nu merg numai pe make-up. Pe colegii mei îi știu de atâtea sezoane, îi citesc, dar în ceea ce mă privește e foarte bizar pentru ele să ghicească ce urmează să se întâmple”, a mai spus juratul emisiunii de la Kanal D2.