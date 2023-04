Alex Abagiu, secrete de jurat! Regula pe care a impus-o concurentelor: "Fetele sunt acolo să învețe" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandru Abagiu, noul jurat al show-ului ”Bravo, ai stil!”, este invitat la emisiunea ”Bravo, ai stil! Backstage”, prezentată de Bianca Iordache. În cadrul interviului, Alex Abagiu spune cum s-a adaptat în poziția de jurat, cum se vede emisiunea din spatele camerelor de filmat, dar și cum o să jurizeze concurentele.

De asemenea, el povestește drumul pe care l-a avut de parcurs pentru a ajunge să poarte reputația de ”cel mai bun make-up artist din România” sau cum a ajuns să machieze vedete de talie internațională, precum Eva Longoria, Paris Hilton sau Mickey Rourke.

Alex Abagiu, totul despre rolul de jurat

Alex Abagiu este oficial cel de-al treilea jurat din cadrul competiției Bravo, ai stil. Acesta ne-a mărturisit cât de greu i-a fost să țină secretul atât de mult timp, dar și ce urmărește în principal în jurizarea sa. Este destul de sever cu concurentele.

"A fost super greu să ținem secretul ăsta. Îți dai seama că știu de ceva timp, am intrat în familia asta de ceva timp, însă a fost o presiune constantă asupra mea, a prietenilor mei. Nici măcar cu mama cu am putut să împărtășesc situația asta. Nimeni nu a putut ști. E unul dintre cele mai flatante scaune în care poți să stai în România. E super interesant, pentru că vine cu responsabilitate. Cei care mă cunosc știu că sunt o persoană destul de exigentă. Eu sunt destul de franc, nu mă ascund după gard. Sunt juratul care are un spectru destul de larg pe care îl jurizez. Pentru mine e important ca fetele alea să înțeleagă că sunt în fața unui juriu, că trebuie să presteze ce au de prestat și că sunt acolo să învețe." , a declarat Alexandru Abagiu.

Alex Abagiu, adevărul despre relația cu Maurice și Raluca

Alex Abagiu stă la masă cu încă doi colegi, pe care publicul îi cunoaște prea bine.

Este vorba despre Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu. Make-up artistul a vorbit despre relația cu cei doi și cum s-a cunoscut cu fiecare.

"Cu Maurice mă știu de foarte mult timp. Eu activând de atâția ani în povestea asta, l-am prins chiar la începuturi. Am fost unul dintre oamenii cu care Maurice a lucrat pentru prima lui dată, în condițiile în care eu lucram deja pe piață. Pe Raluca nu o cunosc atât de bine, o cunosc prin prisma prietenilor mei, avem un cerc comun. Raluca este acel element fără de care Bravo, ai stil nu ar putea să existe. Este spumoasă, plină de viață, liantul pentru noi toți de acolo.", a mărturisit Alexandru Abagiu, la Bravo, ai stil Backstage.

