Alex Ashraf, înșelat de amantă. Oana Zăvoranu face noi dezvăluiri despre relația celor doi, după ce el i-a promis că se întoarce acasă: ”Mă mințea că nu-i nimic, am suferit”

In articol:

După șapte ani de mariaj, toamna lui 2023 a adus un nou divorț monden, de data aceasta protagoniștii fiind Oana Zăvoranu și Alex Ashraf.

Se zvonea de foarte mult timp că relația lor scârțâie, deși ei negau totul, iar acum divorțul a fost iminent, el fiind cel care a înaintat actele la judecătorie și tot el a și fost cel care a călcat pe bec.

Citește și: Andreea Bănică reacționează, după ce Oana Zăvoranu și-a cerut iertare public pentru jignirile pe care i le-a adus în emisiunea online! Artista, declarații tranșante: „Mă lasă rece”

Alex Ashraf, înșelat de amantă [Sursa foto: Facebook ]

Oana Zăvoranu dă de pământ cu fostul soț și actuala lui iubită

Nu acum, ci în urmă cu un an și jumătate, când s-a îndrăgostit de o focoasă brunetă, despre care acum Oana Zăvoranu are numai cuvinte dure.

Vedeta spune că actuala iubită a lui Alex Ashraf muncește în industria dedicată adulților, tocmai de aceea nu îi înțelege alegerea bărbatului, ea susținând că acum Alex a decăzut enorm, dorindu-și o astfel de femeie lângă el.

„ N-ai cum ca de la o actriță să treci la o damă de companie. Eu sunt bine acum, am suferit, dar mi-am dat seama de câtă trădare e vorba. I-am zis și lui, măcar dacă erai cu o femeie normală, cu o doctoriță, cu o profesoară, era altceva. Nu cu una de la bordel! El mă mințea că nu-i nimic, că se întoarce acasă. Parșiv ca întotdeauna. Nu cred că conștientizează. E o cădere prea mare, ca de la Oana Zăvoranu să ajungi la o damă de companie! Pentru că asta e, o damă de companie. Pleacă în Geneva, iar el o așteaptă acasă. O ia de la aeroport. Mai rău de atât nu se poate. E ca și când eu aș pleca cu un pește sau să-l las pe Alex că m-am îndrăgostit de-un boschetar”, a declarat Oana Zăvoranu, conform Cancan.

Citeste si: Ce se întâmplă cu pensiile românilor în anul 2024? Anunțul oficial făcut de Marcel Ciolacu- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Mai mult decât atât, ”Querida” spune că femeia nu i-a luat doar bărbatul, ci și banii, căci de asta, subliniază ea, a pus ochii pe Alex Ashraf. Din dorința de a ajunge vedetă și pentru a-l ”stoarce” de bani, lucru care s-a și întâmplat.

Căci Alex, după ce s-a îndrăgostit pe TikTok, lua din banii familiei și îi dădea amantei, spune Zăvo, până când s-a ajuns la o sumă ce depășește 160 de mii de euro.

Iar acum, mai declară actrița, cei doi ar locui în casa plătită, fără știință, de ea, deplasându-se cu mașina achitată tot din banii ei.

Unde mai pui că fostul soț ar trăi acum cu Alexandra ca la pușcărie, căci Oana Zăvoranu susține că acesta are grijă de animalele de companie ale brunetei, face pe șoferul ei personal și este supravegheat audio-video non stop.

Citește și: Oana Zăvoranu și Alex Ashraf divorțează! ”Querida” confirmă separarea și face primele declarații: „O femeie liberă și disponibilă”

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Au ieșit la iveală detalii noi despre ce probleme ”costisitoare” avea fostul soț al Oanei Zăvoranu, în timp ce avea o relație cu ea- radioimpuls.ro

„Nu mi-am dat seama ce făcea cu banii, el lua așa câte puțin, câte puțin, fără să-mi dau seama. Cu cine a ajuns Alex să umble…Tot timpul îl stresa că vrea să fie vedetă. El e ca într-o pușcărie acolo, trebuie să-i spună tot ce face. I-a făcut până și labioplastie… I-a făcut casă, i-a luat mașină, i-a plătit operațiile estetice. Ea nu avea nimic, nici măcar un dulap. Am aflat asta abia prin iulie. Alex a cunoscut-o pe Tik Tok. Ea acum este plecată acolo. El o așteaptă cumințel în casa făcută pe banii mei, unde are puse camere video-audio ca la pușcărie. Fata a fost o videochatistă păguboasă, iar când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca barbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea mizerie de femeie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți căinii aleia la plimbare, în timp ce ea se… (nr. vinde) la Geneva?”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Și asta nu este tot, căci bruneta continuă seria dezvăluirilor uluitoare, declarând că, la un moment dat, chiar ea l-a însoțit pe Alex Ashraf la locuința amantei.

Acela a fost momentul când bărbatul a luat în calcul să pună stop relației cu tânăra cunoscută online, după ce aflase că fusese înșelat.

„Să vedem ce o să facă acum când nu mai are ce să mulgă de la Alex, cred că e fomică mare. Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta”, a mai spus vedeta.