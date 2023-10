Alex Ashraf, primele declarații despre o posibilă reîmpăcare cu Oana Zăvoranu: „Ca doi oameni normali” Ce îi reproșează ”Queridei”?

După un mariaj de mai bine de șapte ani, Alex Ashraf și Oana Zăvoranu au ajuns să pornească pe drumuri separate, el fiind cel care a înaintat actele de divorț.

Astfel, după ce el a cerut instanței să devină un bărbat liber, Oana Zăvoranu a ieșit public și a vorbit despre ce se întâmplă în viața sa amoroasă și care a fost motivul rupturii dintre ea și Alex.

”Querida” a spus că de mai bine de un an știa că este înșelată, acceptând totul în speranța că spusele încă soțului ei se vor adeveri: cum că va pune capăt relației extraconjugale.

Nu a fost așa și multe au fost acum reacțiile brunetei, comentate ulterior de Alex Ashraf. El condamnă declarațiile vehemente ale vedetei și spune din partea sa nu vor veni niciodată mărturisiri prin care să îi păteze imaginea celei care i-a fost soție.

„Eu nu vreau să, ți-am zis, să împrăștii cu nămol, nu vreau să vorbesc urât de Oana, nu mă interesează să vorbesc urât de Oana, dacă ea vrea să vorbească urât de mine, treaba ei, nu mă interesează! Din momentul în care am ieșit și am anunțat divorțul nu m-a mai interesat Oana Zăvoranu !”, a spus Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.

Însă, chiar dacă nu vrea să-și spele rufele în public ori să arunce vina asupra Oanei Zăvoranu pentru eșecul lor în amor, Alex Ashraf a fost categoric atunci când a fost întrebat despre o posibilă șansă a reconcilierii relației cu diva.

Alex Ashraf, radical în privința unei posibile reîmpăcări cu Oana Zăvoranu [Sursa foto: Facebook ]

Bărbatul subliniază ceea ce a spus și actrița, că nu va exista între ei un partaj, dar scoate la înaintare și decizia pe care a luat-o atunci când a hotărât să divorțeze.

Concret, nici acum, nici în viitor el nu va acorda relației avută cu Oana Zăvoranu o altă șansă. Nu mai vrea să audă de ce a fost și nici să își discute problemele amoroase în afara sălii de judecată.

„Niciodată (n.r. dacă s-a gândit la împăcarea cu Oana Zăvoranu). Întreabă-mă de zece ori. Niciodată! Putea foarte bine să lase, să spună, da, am divorțat și atât, lucrurile să se discute în instanță și atât. Ca doi oameni normali și maturi cum am discutat înainte să plec! Dar se pare că a ales o cale destul de urâtă. Nu (n.r. nu va exista un partaj). Am zis, o să discutăm în instanță! Dacă am ceva să spun, legat de ceva, o să discutăm în instanță”, a mai spus acesta.