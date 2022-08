Alex Bobicioiu, declarație de dragoste de ziua de naștere a Siminei Loica! Tânărul este un romantic incurabil: „Te iubesc”

In articol:

Astăzi este ziua de naștere a Siminei Loica. Împlinește 29 de ani, însă această zi nu este deloc așa cum s-ar fi așteptat. În urmă cu câteva ore, și-a anunțat fanii din mediul online că nu se simte deloc bine.

Toată noaptea a avut stări de rău și nu s-a putut odihni. Astăzi își petrece ziua în pat, pentru a recupera o noapte pierdută. Pentru a-i ridica moralul, noul ei iubit, Alex Bobicioiu, i-a făcut o urare specială pe Instagram cu ocazia zilei sale de naștere.

Simina Loica și Alex Bobicioiu nu se mai feresc deloc de ochii lumii. Acum se comportă ca un cuplu normal, format din doi oameni care se iubesc și care își doresc să rămână împreună. Dacă mulți au fost sceptici în ceea ce privește relația lor, au dat dovadă de faptul că, în ciuda obstacolelor și criticilor venite din partea răutăcioșilor, au rămas împreună. Cu ocazia zilei de naștere a iubitei sale, Alex Bobicioiu a scris un mesaj emoționant pentru iubita lui pe InstaStory.

Alex Bobicioiu, mesaj de ziua de naștere a iubitei sale

Alex Bocicioiu nu a lăsat să treacă această zi neobservată, așa că i-a scris iubitei sale un mesaj special pentru ziua sa de naștere. Și-a exprimat dragostea pe care i-o poartă și i-a urat tot ceea ce e mai bun. Fostul concurent de la „Puterea dragostei” a postat și o fotografie în care se află alături de iubita sa, iar Simina Loica a repostat mesajul pe pagina sa personală de Instagram.

Pentru moment, Simina Loica nu a dezvăluit dacă s-a văzut sau nu cu Bobicioiu și nici cu ce cadou a surprins-o de ziua sa.

„La mulți ani, iubito! Îți doresc multă sănătate și fericire. Tot ce îți dorești tu să ți se îndeplinească. Te iubesc!”, a scris Alex Bobicioiu pe Instagram.

Simina Loica, probleme de sănătate chiar de ziua sa de naștere

În urmă cu doar câteva ore, Simina Loica și-a anunțat fanii din mediul online că toată noaptea a avut stări de rău și că ziua sa de naștere i-a adus ghinion în loc de bucurie și distracție, astfel că iubita lui Bobicioiu și-a petrecut ziua în pat, pentru a se recupera după noaptea deloc prietenoasă de care a avut parte.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase și ce mi-ați scris voi acolo, foarte drăguț din partea voastră că v-ați făcut timp deja în număr atât de mare să-mi scrieți «La mulți ani» și cum se face că fix de ziua mea eu am fost leșinată. Am vărsat toată noaptea, nu m-am odihnit, nu mă simt bine nici acum. Am dormit un pic pe canapea, aici era mai mult aer, nu știu, așa mi se părea mie. Vai, deci ghinion pe ziua mea. Asta a fost surpriza mea dată de natură și de starea mea”, a spus Simina Loica pe Instagram.