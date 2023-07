Alex Bobicioiu, noi declarații după despărțirea de Simina: "Nu ne-am văzut, doar am vorbit". Ce spune despre o eventuală împăcare cu fost iubită | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu și Simina s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, iar la scurt timp bruneta a anunțat că este și însărcinată.

Cei doi nu mai formează un cuplu, iar în spațiul public și-au aruncat și o serie de cuvinte grele, printre acestea fiind și acuzațiile pe care Simina i le-a adus fostului.

La rândul său, Bobicioiu a vorbit despre despărțirea de brunetă și despre faptul că el și-ar fi dorit ca un copil să vină în momentul în care în relația lor exista deja armonie. Totuși, fanii cuplului sunt obișnuiți cu numeroasele certuri și împăcări ale celor doi, însă de această dată sportivul nu ar mai fi așa convins că vor relua legătura.

La conferința de presă pentru Gala RXF, Bobicioiu a vorbit, în exclusivitate pentru WOWnews, despre meciul din cușcă, dar și despre împăcarea cu Simina. Sportivul este convins că focoasa brunetă va veni în gală să-l vadă și spune că în adâncul sufletului ei, Simina o să-l susțină tot pe el.

Ce face Bobicioiu, după despărțirea de Simina

Alex Bobicioiu și Simina Loica și-au spus adio în urmă cu câteva săptămâni.

Cele două vedete au decis să meargă pe drumuri sperate, iar în aceeași zi bruneta a anunțat că este însărcinată. Simina este gata să păstreze copilul.

Prezenta la conferința de presă RXF, Bobicioiu a vorbit, în exclusivitate, despre sentimentele sale, cum se simte după despărțire și cum crede că va fi meciul cu Marinescu.

"Sunt momente și momente în care am psihicul căzut, dar în mare parte încerc să mă concentrez pe ceea ce fac și să fiu puternic, să merg înainte orice ar fi", a declarat el, la WOWnews.

Bobicioiu este convins că Simina îl ca susține. Chiar dacă poate nu o va face în mod direct, în adâncul sufletului sigur își va dori ca el să fie câștigătorul, spune chiar Bobicioiu.

"Cred că în adâncul sufletului, ea tot mă susține în continuare și va ține acolo cu mine. Indiferent ce va spune ea, eu știu că în adâncul sufletului ei, ea tot cu mine va ține. Va mai fi familia alături de mine și asta este tot ce contează cel mai mult. Eu trebuie să îmi demonstrez mie că pot să fac mai mult", a mai precizat el.

Alex Bobicioiu îi va dedica victoria fiului său

Alex Bobiciu are un fiu, dintr-o relație anterioară așa că victoria din gala RXf îi va fi dedicată cu siguranță acestuia. Vedeta spune că nu are nimic de demonstrat și indiferent dacă Simina va fi sau nu prezentă în sală, el se va concentra pe lupta pe care o va duce în cușcă.

"Nu știu dacă o să fie acolo, nu știu ce va fi. Eu am să mă concentrez strict pe meci și până la urmă am să dedic victoria băiatului meu pe care îl am. Mie și băiatului meu", a mai spus Bobicioiu.

Alexandru Bobicioiu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Bobicioiu despre o eventuală împăcare cu Simina

Totodată, Bobicioiu a dezvăluit că nu a mai vorbit cu Simina de trei săptămâni, iar aceasta este cea mai lungă perioadă în care nu au luat legătura. Deși au traversat numeroase certuri și împăcări, acum nu mai este așa convins că ar putea să apară o împăcare.

"Am mai vorbit, dar nimic mai mult. Nu ne-am văzut, doar am vorbit. Nu știu ce se înțelege prin mesajele noastre. A trecut mult timp de când nu mai vorbim, au trecut trei săptămâni și niciodată nu am stat atât de mult fără să vorbim, nu știu ce să zic despre o nouă șansă. Eu simt acum că nu, simt că există un mare nu", a mai explicat Alex Bobicioiu.

Cel mai mult el și Simina au stat certați câteva zile, iar de această dată lucrurile stau foarte diferit. Sportivul simte că după ce s-au despărțit de această dată, nu ar mai exista cale de întoarcere pentru niciunul dintre ei.

"La noi nu dura foarte mult cearta. O zi da, o zi nu și tot așa și apoi ne împăcam și poate ne apropiam mai mult, dar acum nu cred", a mărturisit Alex Bobicioiu.

Alexandru Bobicioiu [Sursa foto: Captură YouTube]

Bobicioiu, convins că Simina va fi prezentă în gala RXF

În ciuda separării, sportivul este convins că Simina Loica va fi prezentă în gala RXF. Indiferent că va veni special ca să îl vadă sau doar ca să fie prezentă la eveniment, fosta sa parteneră va fi cu siguranță în publica la meciul cu Marinescu.

"Nu știu, cred că va fi probabil. Eu zic că chit că nu suntem împreună, ea tot va avea emoții și va veni să vadă ce se întâmplă acolo. Plus că nu neapărat că vrea să mă vadă pe mine, dar poate pur și simplu vrea să vină și ea la gală.(...) Dacă voi câștiga nu voi încerca să fac un gest pre Simina, asta zicem astăzi", a mai precizat el.

